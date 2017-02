SUS já oferece técnica moderna para tratamento de varizes

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) já contam com técnicas menos invasivas e mais modernas para o tratamento de varizes. Trata-se de uma técnica chamada “escleroterapia ecoguiada com espuma”, que consiste em aplicar uma substância esclerosante chamada Poidocanol, em forma de espuma, diretamente nas varizes, até que estas desapareçam.

Considerada uma técnica inovadora, a escleroterapia ecoguiada com espuma não precisa de internação, exige menor tempo de tratamento e promove rápida recuperação. Segundo estudos apresentados à Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias ao SUS (Conitec), a técnica provoca menos dor no pós-operatório e o paciente precisa de menor tempo de licença para tratamento médico.

Além da nova técnica, as pessoas que sofrem com varizes têm à disposição no SUS tratamento cirúrgico, atendimento fisioterapêutico e fasciotomia para descompressão. “Temos mais de 10 mil angiologistas e cirurgiões vasculares no SUS, realizamos no último ano 1,2 milhão de ultrassonografias coloridas e mais de 70 mil cirurgias para retirada de varizes”, garante o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Varizes costumam aparecer a partir dos 30 anos, e a maior incidência é registrada em quem possui histórico familiar e para os que levam vida sedentária, tem pressão alta, obesidade ou passam longos períodos em pé. Os sintomas são dor, queimação, sensação de peso nas pernas e inchaço nos tornozelos. Uma das formas de prevenção é manter hábitos saudáveis de alimentação, além de praticar exercícios regulares.

Fontes: Ministério da Saúde e Portal Brasil