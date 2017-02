Diretora de Educação de Holambra pede exoneração do cargo

O prefeito Fernando Fiori de Godoy (PTB) deve anunciar até o final da próxima semana o nome da nova titular da pasta da Educação em Holambra. Isso porque a atual diretora municipal de Educação, Fabiana Alves Camilo, pediu exoneração do cargo na última quarta-feira (15/02) e as diretoras e coordenadoras das escolas da rede municipal de ensino já teriam sido comunicadas do fato.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, no pedido para deixar o cargo a ex-diretora alegou “razões de cunho pessoal”. No dia do pedido de exoneração o prefeito não se encontrava na Cidade das Flores, pois havia viajado ao município de Ilhabela, no litoral paulista, para presidir uma reunião regional da Aprecesp (Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo), entidade da qual é o presidente.

Procurada pela reportagem do JC Holambra para se posicionar sobre a saída da atual titular da Educação, a prefeitura adotou uma postura ‘protocolar’, limitando-se a confirmar o pedido de exoneração apresentado e que o prefeito, a partir de segunda-feira, 20 de fevereiro, deve avaliar os nomes que poderão assumir a pasta. Nossa reportagem não conseguiu contato com Fabiana Alves Camilo. (AS)