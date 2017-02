Cursos de capacitação para incremento do turismo rural tem inscrições abertas

Pequenos, médios e grandes produtores rurais de Holambra estão sendo convidados a se inscreverem gratuitamente num curso de capacitação, empreendedorismo e desenvolvimento do Turismo Rural na Cidade das Flores. O curso será ministrado pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), que fez uma parceria com a Prefeitura de Holambra.

O objetivo é atrair ainda mais o olhar de visitantes aos atrativos que fortalecem o roteiro turístico e permitam a exploração de novos negócios e a geração de renda. O projeto foi apresentado aos produtores rurais do bairro Fundão no último dia 14 de fevereiro. A diretora municipal de Turismo, Alesssandra Carati, disse que o curso é qualificado pelo Sistema “S” de qualidade através do Senar e exalta a importância dos holambrenses participarem.

“É uma ótima oportunidade para todos que queiram se profissionalizar. É um curso rápido e objetivo, com duração de nove meses, que auxiliará os produtores a identificarem novas oportunidades e a explorarem ao máximo o potencial de suas propriedades através da atividade turística”, explicou.

O treinamento será dado em encontros semanais, coordenados pelo turismólogo Eduardo Bettin (foto), que fornecerá as ferramentas para reconhecer oportunidades e implantar negócios lucrativos na zona rural do município. Os interessados em participar da capacitação podem se inscrever no departamento municipal de Turismo de Holambra até dia 14 de março, pelo telefone (19) 3802-2704.