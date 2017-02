Carnaval em Holambra terá quatro noites de folia e matinê na Rua da Amizade

Helga Vilela

Holambra abre alas para a folia: com este tema, a prefeitura promoverá os tradicionais bailes carnavalescos na Rua da Amizade, a partir da próxima sexta-feira, dia 24. Serão quatro noites de folia e a premiação, com troféu para o folião mais animado, acontecerá na segunda-feira.

Os diretores de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti e Ariel Cahen, respectivamente, adiantaram que o evento contará com o apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GM), além do Departamento de Saúde, que disponibilizará uma ambulância para o local e fará a distribuição de preservativos.

Para garantir a segurança de todos os foliões, lembraram que é proibida a venda de destilados e bebidas em garrafa e adiantaram que os bailes serão encerrados mais cedo este ano, às 2 horas. Os diretores acreditam que os bailes devem atrair turistas para a cidade, uma vez que muitas prefeituras da região deixaram de promover o carnaval popular desde o ano passado, quando Holambra já sentiu um aumento no número de pessoas em seus eventos.

A rede hoteleira e o portal de apoio ao turista também têm registrado procura pela cidade: alguns buscam sossego, enquanto outros visitantes querem vir para prestigiar o carnaval, que se destaca pelo clima familiar, e acompanhar o desfile de rua.

Programação

Todos os bailes serão animados com bandas que tocarão as tradicionais músicas de carnaval. Na sexta e no domingo, dias 24 e 26, os bailes contarão com banda de carnaval, a partir das 20h. Já no sábado e na segunda, dias 25 e 27, a programação será diversificada: às 19h30 começa com música eletrônica e a Fanfarra Amigos de Holambra fará uma apresentação às 20h. Na sequência vem sertanejo universitário e, para fechar a noite, banda de carnaval. Na noite de segunda será feita a premiação. Já a criançada pode reservar a tarde de domingo para a folia: a matinê contará com música eletrônica e premiação.

Desfile de rua

A Prefeitura holambrense é uma das apoiadoras do Desfile de Rua, na tarde de terça-feira, evento promovido pelo Clube Fazenda Ribeirão e que a cada ano traz mais visitantes para a cidade. Este evento, reforçou Alessandra, preserva o “perfil mais tradicional da festa”, unindo famílias e diversão, além de promover uma “grande visibilidade para a cidade” nos meios de comunicação.

Esta repercussão, lembra Alessandra, atrai visitantes da região para a cidade: eles lotam as calçadas da Alameda Maurício de Nassau para conferir a criatividade dos blocos holambrenses. O Desfile de Rua segue o tema do Clube: “Carnaval da União”. O desfile começa às 14h e os interessados podem fazer a inscrição no dia. Nos últimos anos, a média foi de 25 blocos.