Complexo Aquático abre novas vagas para aulas de hidroginástica e natação

Com fechamento do local para lazer, Departamento de Esportes passou a oferecer mais horários para hidroginástica e natação

Helga Vilela

O Departamento Municipal de Esportes anunciou novos horários para atender a população no Complexo Aquático, que conta com orientação de profissionais. O número de aulas para hidroginástica e natação (adulto e infantil) dobrou e as inscrições seguem abertas (confira abaixo os horários). Conforme o diretor de Esportes, José Roberto Maganha Júnior, com a reabertura no complexo, no final do ano passado, a piscina olímpica apresentou problemas de infiltração e precisou ser fechada.

Para não deixar os holambrenses sem acesso ao espaço, o departamento ampliou as vagas para as aulas, que são ministradas apenas na piscina média. “O complexo está aberto apenas para as atividades monitoradas. Algumas empresas já avaliaram a situação da piscina e da casa de máquinas, que deverão passar por reformas”, informou.

Maganha frisou ainda que o fechamento visa “evitar superlotação”, uma vez que a piscina média não comportaria a demanda em dias de altas temperaturas. Ele pediu a compreensão dos usuários do complexo aquático e voltou a alertar para o risco de acidentes no local, à noite, quando a entrada é proibida. “Já colocamos cartazes alertando para o perigo de afogamento e essas entradas diminuíram, mas ainda acontecem”, completou, ao destacar que todas as atividades programadas no complexo contam com a presença de salva-vidas.

SERVIÇO

Para fazer a inscrição é preciso ir até o Departamento de Esportes, de segunda a sexta (das 8h às 12h ou das 13h às 17), e apresentar o Cartão Cidadão. Confira abaixo os horários das aulas:

– Segunda: 9h30 às 10h10 (nat. Inf.), 10h15 às 10h55 (nat. inf.), 11h às 11h40 (nat. adulto), 13h50 às 14h30 (nat. inf.), 14h35 às 15h15 (nat. inf.), 15h20 às 16h (nat. inf.), 16h às 16h40 (nat. inf.), 17h30 às 18h10 (nat. adulto), 18h20 às 19h (nat. adulto).

– Terça: 8h30 às 9h20 (hidro), 9h30 às 10h10 (nat. inf.), 10h15 às 10h55 (nat. inf.), 11h às 11h40 (nat. adulto), 13h50 às 14h30 (nat. inf.), 14h35 às 15h15 (nat. inf.), 15h20 às 16h (nat. inf.), 16h às 16h40 (nat. inf.), 17h30 às 18h10 (hidro), 18h20 às 19h (nat. hidro).

– Quarta: 9h30 às 10h10 (nat. inf.), 10h15 às 10h55 (nat. inf.),

11h às 11h40 (nat. adulto), 13h50 às 14h30 (nat. inf.), 14h35 às 15h15 (nat. inf.), 15h20 às 16h (nat. inf.), 16h às 16h40 (nat. inf.), 17h30 às 18h10 (nat. adulto), 18h20 às 19h (nat. adulto).

– Quinta: 8h30 às 9h20 (hidro), 9h30 às 10h10 (nat. inf.), 10h15 às 10h55 (nat. inf.), 11h às 11h40 (nat. adulto), 13h50 às 14h30 (nat. inf.), 14h35 às 15h15 (nat. inf.), 15h20 às 16h (nat. inf.), 16h às 16h40 (nat. inf.), 17h30 às 18h10 (hidro), 18h20 às 19h (nat. hidro).

– Sexta: 9h30 às 10h10 (nat. inf.), 10h15 às 10h55 (nat. inf.), 11h às 11h40 (nat. adulto), 13h50 às 14h30 (nat. inf.), 14h35 às 15h15 (nat. inf.), 15h20 às 16h (nat. inf.), 16h às 16h40 (nat. inf.), 17h30 às 18h10 (nat. adulto), 18h20 às 19h (nat. adulto).

– Sábado: 7h50 às 8h30 (nat. adulto), 8h30 às 9h10 (nat. inf.) e 9h10 às 10h (hidro).