Neste sábado, 17, Holambra participa de mutirão regional contra o Aedes

Na região, ação para eliminar criadouros do mosquito transmissor da dengue mobilizará centenas de cidades; Holambra terá concentração na Escola Parque dos Ipês

Helga Vilela

Desde agosto de 2016, Holambra não registra nenhum caso suspeito de dengue. Conforme pontuou o diretor de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias (foto), a ausência de casos prova que o trabalho da Vigilância Epidemiológica está no caminho certo, mas ele frisou que o combate ao Aedes aegypti (também transmissor do Zika vírus e da febre chikungunya) precisa ser diário e envolve poder público e população.

Para mobilizar os moradores e reforçar a limpeza das casas e vias públicas, Holambra promove neste sábado, dia 18, um mutirão de conscientização. Denominado 2º Mutirão Regional de Combate ao Aedes aegypti, o movimento é uma iniciativa da EPTV, filiada à Rede Globo, e deve abranger cerca de 300 cidades na área de cobertura da emissora.

Em Holambra, a concentração será na Escola Parque dos Ipês, às 7h30. Valmir adiantou que o mutirão é aberto à população, que poderá se unir aos cerca de 100 funcionários que atuarão voluntariamente neste evento. “Também teremos o apoio do Rotary e do Interact”, informou Valmir. O diretor lembrou que moradores de alguns bairros de Holambra já promoveram mutirões de limpeza no ano passado e reforçou o convite para que todos se envolvam na ação deste sábado.

Antes da saída para os bairros, prevista para as 8 horas, todos os voluntários receberão orientações e material informativo para distribuição casa a casa. O diretor do departamento acredita que será possível cobrir toda a área urbana e espera a compreensão dos moradores, uma vez que as equipes pedirão para entrar em suas casas: eles farão uma rápida vistoria, verificarão se há possíveis criadouros do mosquito, passarão orientações e deixarão folhetos com dicas de cuidados que devem ser adotados diariamente. Em lugares com despejo de entulho e lixo, como terrenos baldios, o endereço será repassado para o setor competente para uma posterior limpeza.

Valmir lembrou que “ainda estamos em período de chuva” e qualquer descuido nesta época, propícia para o mosquito, será refletido no segundo semestre, com o aparecimento de casos da doença. “O trabalho precisa ser permanente e já é feito pelos nossos agentes. Como a cidade é pequena, facilita o trabalho de casa em casa, mas todos precisam se conscientizar que não podemos deixar o mosquito nascer”, reforçou.

O mutirão está previsto para terminar ao meio-dia e o departamento de Saúde fez um alerta: se o morador tiver dúvida quando for abordado em sua casa, deve verificar se há outros grupos atuando na mesma rua.