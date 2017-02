Holambra é tema de samba-enredo na passarela de Santos

Mocidade Amazonense, com dois títulos de campeã, leva a história da Cidade das Flores para a Baixada Santista

Helga Vilela

Da imigração holandesa à emancipação política, com destaque para os encantos da Cidade das Flores. Na madrugada de domingo, 19 de fevereiro, a história de Holambra ganhará a Passarela do Samba Dráusio da Cruz, em Santos, no litoral, através das 19 alas e quatro carros alegóricos da Mocidade Amazonense, tradicional agremiação do carnaval santista que já conquistou dois títulos de campeã.

O diretor carnavalesco da escola de samba, Éder Evangelista, explicou que o interesse pela cidade nasceu em 2014, mas como já tinham enredos para os próximos dois anos, a homenagem veio agora. “Um carnavalesco visitou a Expoflora, se encantou e já ficou pensando como seria levar o que viu na festa para a avenida”, resumiu.

No ano passado, quando a Mocidade Amazonense decidiu que Holambra seria homenageada, algumas visitas técnicas foram agendadas e a Prefeitura, através dos departamentos de Cultura e Turismo, ajudou com a história da cidade. Assim, a direção teve material para preparar o enredo – além da preparação do figurino – que foi logo aprovado. “A escolha teve um abraço forte da nossa comunidade”, completou Éder.

O sambista explicou que o desfile está marcado para sábado, dia 18, mas como a Mocidade Amazonense será a última a desfilar, deve entrar na avenida já na madrugada de domingo. As 19 alas, envolvendo cerca de 2 mil pessoas, vão retratar da imigração aos dias de hoje. Nelas, estarão representadas as alas da agricultura, insetos e ervas daninhas, festa holandesa, artesanato, tulipa, horticultor, colheita, Lago Vitória Régia e Deck do Amor.

A comissão de frente retratará os imigrantes e os carros alegóricos representarão a Fazenda Ribeirão, Holambra, Expoflora e Moinho Povos Unidos. Um dos destaques, adiantou Éder, será a tradicional ala das baianas, “um dos maiores símbolos das escolas de samba”, que entrarão na avenida de rosa negra. “Serão cerca de 50 baianas e esperamos que seja uma das sensações do desfile”.

A Mocidade Amazonense é de Vicente de Carvalho, distrito do Guarujá, já conquistou dois títulos do carnaval da Baixada Santista e “está sempre entre as três melhores”. O desfile alcança cerca de 4 milhões de pessoas (foliões e expectadores), mas Éder adiantou que os ensaios e cobertura da imprensa da Baixada Santista já apresentaram Holambra para um público estimado em cerca de 1 milhão.

Pela TV

“Somos o terceiro maior carnaval, perdendo para o Rio de Janeiro e São Paulo”, completou, ao frisar que esperam “fortalecer o nome de Holambra” na Baixada Santista. Para quem quiser conferir o desfile – mas não puder ir até Santos – a TV Tribuna (afiliada da rede Globo), SBT e TV Santa Cecília farão a cobertura e já estão com links diretos sobre o desfile das cerca de 20 escolas de samba que disputarão mais um título na Baixada Santista.

Em Holambra, os diretores de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti e Ariel Cahen, revelaram que o primeiro contato com a escola de samba aconteceu no ano passado. Após os diretores explicarem o desejo de homenagear a cidade, a prefeitura disponibilizou contatos, visitas e a história da cidade. “Fomos presenteados e acolhemos com carinho a escola de samba”, disseram. Pontuaram, ainda, que o carnaval da Baixada Santista tem grande abrangência, podendo refletir em mais visitantes para Holambra. Confira abaixo a letra do samba-enredo que homenageia a Cidade das Flores.

Samba-enredo

Vem com a Amazonense

Sentir o perfume que espalha no ar

E feliz da vida o povo canta

Sou mocidade, eu sou Holambra

Partindo em busca da felicidade

Na bagagem o direito de sonhar

Na lembrança um resto de saudade

A esperança à força pra recomeçar

Assim…veio a colonização

Das terras a exploração

Acreditar…foi preciso errar para aprender

Trabalhar e se modernizar

Um novo dia eu vi nascer

Laços de amor gratidão eterna

Plantamos nessa terra

Cidade das Flores você é tão bela

Se houver uma flor, terá Primavera

Vejo a rosa negra, um querubim

Linda flor do meu jardim (bis)

Um verdadeiro Arco-Íris

A sua beleza em exposição

O lago que inspira os casais

Unindo as vidas pela tradição

Bons ventos que sopram moinhos

E essa energia te faz prosperar

Cidade linda…

Um pedacinho da Holanda pra lembrar

Com o meu Santo Padroeiro, abençoar!