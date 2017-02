Prefeitura leva operação tapa-buracos aos bairros

A Prefeitura de Holambra iniciou esse mês nova etapa da operação tapa-buracos em diversos bairros da cidade. A ação tem o objetivo de aumentar a segurança de motoristas e pedestres e melhorar as condições de tráfego nas vias da cidade.

Essa semana, entre os dias 13 e 16 de fevereiro, de acordo com a prefeitura, cerca de 300 buracos foram tapados em ruas do Jardim das Tulipas, Groot, Imigrantes, Alegre, Centro, Parque dos Ipês, Jardim Flamboyant e Palmeiras. Nos próximos dias os serviços serão estendidos às regiões do Fundão e do Camanducaia.

O diretor de municipal de Segurança e Trânsito, Claudenir Chichem, explica que a operação faz parte da programação regular de serviços do município. “Estamos trabalhando para percorrer a cidade e garantir a mobilidade de todos os holambrenses com mais proteção e conforto”, explicou. Não foi divulgado um prazo para o término dos trabalhos, que costuma ser interrompido nos dias de chuva.