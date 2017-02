Fundo Social abre inscrições para curso de Corte e Costura

Estão abertas a partir de segunda-feira, dia 20 de fevereiro, as inscrições gratuitas para uma nova turma do curso de Corte e Costura oferecido pela Oficina de Oportunidades, do Fundo Social, por meio de parceria com o departamento municipal de Promoção Social. As vagas são limitadas.

O curso, com início previsto para 3 de março, terá aproximadamente três meses de duração e será ministrado na sede do departamento, num espaço que conta com máquinas e a estrutura necessária para as aulas. As matrículas podem ser feitas lá mesmo – na Rua Frésias, 213 – das 8h às 11h30 e das 13h às 15h.

Dona Carmelita dos Santos, que participou do curso em 2014, fez uma avaliação positiva da experiência. “Aprendi a fazer coisas novas, colaborei com os colegas e fiz amizades”, disse. “O curso é uma boa base para quem pretende seguir na profissão. Costura é algo que precisamos aprender e continuar praticando a vida toda”.

O objetivo, segundo a primeira-dama Diva de Souza Godoy, que preside o Fundo Social, é mesmo esse: oferecer aos holambrenses uma oportunidade de capacitação para o trabalho e geração de renda.

“A Oficina de Oportunidades é um projeto especial que promove a integração, que ensina as pessoas e que permite a elas buscar novas colocações profissionais ou fontes de sustento”, disse. “Formamos mais de 500 pessoas no ano passado e o retorno tem sido extremamente positivo”.