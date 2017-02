Educação programa curso de Contação de Histórias para professores da rede

Inscrições dos professores interessados serão feitas até dia 3 de março; Certificado de conclusão dará pontos de atribuição para progressão funcional

Envolver para ensinar. É com esse objetivo que o departamento municipal de Educação oferece a partir de março um curso gratuito de “contação de histórias” aos professores da rede municipal. A capacitação é parte do projeto “Semeando Histórias”, já desenvolvido nas escolas municipais de Holambra.

No curso, os profissionais de ensino serão capacitados para planejar e desenvolver a arte de contar histórias, a fim de tornar as aulas mais dinâmicas, interativas e interessantes. A iniciativa da educação municipal será promovida pelas supervisoras Renata Porreca e Heloísa Townsend, em parceria com a Fundação Educar DPaschoal, de Campinas, que apoiará o projeto e disponibilizará todo o material didático para as aulas.

“O contador de histórias é um ator muito importante na formação do leitor, uma vez que ele tem a capacidade de criar um ambiente lúdico em que as crianças interagem e exercitam sua própria imaginação”, explica Heloísa. A participação dos professores, segundo a diretora municipal de Educação, Fabiana Alves Camilo, não será obrigatória – mas é recomendada pelo departamento.

“É uma ação importante que busca enriquecer o repertório dos educadores, envolver os estudantes e melhorar o desempenho das aulas em toda a rede”, afirmou. Além disso, o certificado de conclusão poderá ser aproveitado pelos professores na soma de pontos de atribuição para a progressão funcional, prevista no Estatuto do Magistério.

As inscrições dos professores serão feitas pelo departamento até o dia 3 de março, pouco antes do início das aulas, previsto para o dia 9 na escola Parque dos Ipês.