Prefeitura realiza amanhã audiências públicas da Saúde e de Metas Fiscais

A Prefeitura de Holambra realiza nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, no plenário da Câmara Municipal, duas audiências públicas de prestação de contas referentes ao desempenho do 3º quadrimestre de 2016 nas áreas da Saúde e de Metas Fiscais.

A audiência é aberta a toda a população e terá início às 13h30, com a apresentação de dados e investimentos do departamento municipal de Saúde. Em seguida, às 14h30, servidores dos setores financeiro e contábil da Prefeitura devem expor a execução orçamentária do período.

O objetivo das audiências públicas, segundo o diretor municipal de Finanças, Sérgio Celegatti, é promover o engajamento da comunidade, ampliar mecanismos de controle e permitir o diálogo e a livre manifestação do cidadão sobre os temas apresentados. “A participação do cidadão é fundamental para que haja um acompanhamento efetivo, por parte da sociedade civil, das ações de governo e dos investimentos feitos pelo poder público nas mais diferentes áreas”, explicou.