Curso de teatro experimental no MIS Campinas recebe inscrições até 3 de março

Estão abertas, até 3 de março, as inscrições para o curso de Teatro Experimental Hierofania, que será realizado gratuitamente no Museu da Imagem e do Som de Campinas (MIS). Ministrado pelos experientes atores e diretores Joaquim Andrade e Cláudio Lima, o curso é aberto a todos os interessados acima de 18 anos.

Ao todo, serão 207 horas de aula, que começam no dia 6 de março e vão até 16 de dezembro, às segundas e quartas-feiras, das 19 às 22 horas, com recesso em julho. Para as inscrições, os interessados devem se dirigir ao MIS, de terça a sexta-feira, das 10 às 17 horas, munidos de RG ou CPF, currículo ou portifólio e uma carta de intenções de até 30 linhas com as razões pelas quais deseja participar do curso.

As 40 vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de inscrição. Os participantes receberão certificado de participação e se comprometem a participar de apresentações performáticas e do espetáculo a ser montado nos dias 15 e 16 de dezembro. O curso apresentará o teatro como um espaço sagrado e desenvolverá experimentos multidisciplinares que perpassam o teatro, a dança e o cinema como fontes de pesquisa e experiências.

A metodologia é baseada nos princípios do Centro de Pesquisa Teatral, dirigido por Antunes Filho, entre outras referências de consciência corporal, expressividade do movimento, interpretação e treinamento vocal. As aulas serão práticas e teóricas, envolvendo projeções de filmes, debates e seminários com profissionais convidados, ensaios e montagem de espetáculo.

SERVIÇO

Curso “Teatro Experimental Hierofania”

Onde: Museu da Imagem e do Som (MIS) – Rua Regente Feijó, 859, Centro, Campinas.

Inscrições: até 3 de março, no MIS. – Entrada gratuita

Mais informações: MIS – (19) 3733.8800