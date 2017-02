Agência da CEF abre mais cedo para esclarecer dúvidas sobre FGTS inativo

Atendimento para esclarecer dúvidas de quem tem direito ao benefício começa duas horas mais cedo em Holambra e vigora de quarta a sexta;

Para esclarecer as dúvidas dos trabalhadores sobre como serão feitos os pagamentos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) das contas inativas, a agência da Caixa Econômica Federal (CEF) em Holambra iniciou o atendimento duas horas mais cedo, abrindo a partir das 8h. Esse horário teve início na quarta-feira (14) e será mantido até sexta-feira, dia 17. Vale lembrar que o expediente de rotina tem início às 10h e se encerra às 15h.

É que o Governo Federal divulgou o calendário de recebimento para os brasileiros que vão sacar o FGTS inativo. A retirada respeitará a data de nascimento do trabalhador e o dinheiro estará disponível a partir de 10 de março. A data limite para fazer o saque é 31 de julho. Depois disso a retirada só pode ser feita nas outras situações previstas em lei, como aposentadoria ou após a conta de FGTS permanecer sem depósitos por três anos ininterruptos.

De acordo com a Medida Provisória, todo trabalhador que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015 terá o direito ao saque das contas inativas de FGTS. Quem tem conta na CEF pode autorizar o crédito em conta através do site Caixa (www.caixa.gov.br/contasinativas).

Essa é uma das formas adotadas para reduzir as filas nas agências durante os meses de saques. De acordo com o governo, mais da metade dos trabalhadores tem, no máximo, R$ 500 para sacar. Outros 24% têm saldo entre R$ 500 e R$ 1.500. Os dois grupos representam 80% do total de pessoas com direito a sacar o dinheiro. Os demais têm mais de R$ 1.500 a receber.