Vereadores participam de seminário que discutiu temas legislativos

Os vereadores Aparecido Lopes (Cido Urso), Lucas Simioni e Mauro Sérgio (Serjão) participaram nos dias 9 e 10 de fevereiro do 108º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais.

Promovido pelo Instituto Tiradentes, o evento foi realizado em São Paulo e contou com palestras sobre ética na política, desafios da gestão pública municipal e o papel dos vereadores na fiscalização dos atos do Executivo.

As principais irregularidades verificadas pelos Tribunais de Contas, o processo legislativo e a importância da Lei Orgânica e regimento interno da Câmara também foram discutidos. Ao final do evento, os vereadores Serjão e Cido Urso foram agraciados com a medalha Tiradentes.