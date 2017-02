Vacina contra febre amarela é só para quem viajar para áreas ‘de risco’

Local de vacinação na Cidade das Flores é a Policlínica, mas somente em um dia da semana: na sexta-feira

*Helga Vilela, com adaptações de Aluízio Santana

Quem mora em Holambra e vai ficar na cidade no feriado de Carnaval não precisa se preocupar, mas se alguém planeja viajar para uma cidade incluída nas áreas de transmissão de febre amarela, é recomendável tomar a vacina 10 dias antes de embarcar para o destino. Ela é aplicada toda sexta-feira na Policlínica, segundo a enfermeira responsável pelo setor de vacinação, Wilma Gomes. O motivo de haver apenas um dia por semana para vacinar tem uma explicação técnica.

Com o aumento da demanda em todo o Brasil, Holambra passou a receber até 30 doses por semana e Wilma explica que cada frasco (com cinco ou dez doses cada), dura até 6 horas após aberto. Portanto, todas as doses devem ser usadas no mesmo dia, para que não se estraguem e tenham que ser descartadas. “Sempre tivemos vacinas disponíveis para viajantes e é uma exigência para quem faz algumas viagens internacionais. Mas sempre sobrou. Agora, esgota em poucas horas”, diz a enfermeira.

De acordo com Wilma, antes dos surtos de febre amarela ocorridos este ano a procura pela vacina em Holambra era bem pequena: no máximo, 15 por mês, intercalando com meses em que não havia nenhuma aplicação. Segundo o Ministério da Saúde, este ano foram confirmados 195 casos e 69 óbitos, com maior concentração em municípios de Minas Gerais.

Ameaça

A enfermeira explicou que a preocupação é evitar que a febre amarela chegue às cidades: por enquanto, todos os casos são silvestres (lugares de mata na zona rural) e foram transmitidos por mosquitos do gênero Haemagogus. O último caso de febre amarela urbana foi registrado na década de 1940 e a preocupação atual se justifica: se o vírus chegar às cidades o transmissor passa a ser o Aedes aegypti, mosquito de hábitos urbanos que já é bastante conhecido por transmitir as doenças dengue, chikungunya e Zika vírus.

“A febre amarela não é transmitida de pessoa para pessoa, mas apenas pela picada do mosquito. É uma doença grave, que ataca o fígado e pode levar à morte”, resumiu Wilma Gomes, que faz questão de ressaltar que Holambra não está incluída em área de risco e nem na lista de cidades com recomendação para vacina. Na macrorregião de Campinas, as cidades onde a vacinação está acontecendo em larga escala são Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Portanto, em Holambra a vacina só é recomendada para quem vai viajar para as áreas declaradas como “de transmissão do vírus da febre amarela silvestre”.