Senac Mogi Guaçu oferece palestras gratuitas sobre cursos técnicos

O desemprego é uma realidade para muita gente em todo o país, mas, em contrapartida muitos segmentos estão com carência de profissionais qualificados, o que faz dos cursos técnicos um grande diferencial no currículo para quem busca uma vaga no mercado. Além da alta taxa de empregabilidade, o acesso ao mundo do trabalho para quem possui qualificação é mais rápido.

Para quem está na dúvida de qual área seguir e quer obter êxito profissional, o Senac Mogi Guaçu realiza, de 13 de fevereiro a 20 de março, palestras informativas gratuitas que visam orientar e apresentar as características dos cursos técnicos ofertados, seus diferenciais, mercados e estrutura pedagógica. Trata-se, portanto, de uma boa oportunidade para os interessados descobrirem mais sobre a profissão e trocar ideias e informações com professores dos cursos.

Entre os atrativos para a carreira técnica, está a possibilidade de ascensão nas empresas, uma formação abrangente que alia a experimentação prática ao conhecimento conceitual, no desenvolvimento de competências profissionais. “Os técnicos conseguem boa aceitação nas empresas, especialmente pelo ensino focado e aprofundado em uma área de atuação”, afirma Marcelo Paganini Gomes da Cunha, gerente do Senac Mogi Guaçu.

No Senac, todas as aulas são realizadas em laboratórios de última geração, com os mais modernos equipamentos do mercado, e são ministradas por docentes qualificados. Para quem tem interesse em iniciar uma formação de nível técnico em 2017, o Senac Mogi Guaçu está com inscrições abertas para mais de dez cursos nas áreas de arquitetura e urbanismo, beleza e estética, comunicação e artes, gastronomia, gestão e negócios, meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, moda, saúde e bem-estar e tecnologia da Informação. Esses cursos contam com descontos de 30% e 40%, conforme regulamento.

Para mais informações das palestras informativas e dos cursos técnicos disponíveis na unidade (confira lista abaixo), consulte o portal www.sp.senac.br/mogiguacu ou ligue para (19) 3019-1155. O endereço do Senac Mogi Guaçu é Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista.

SERVIÇO – PALESTRAS INFORMATIVAS GRATUITAS

– Técnico em Administração

Data: 13 de fevereiro, das 8h30 às 9h30

Data: 14 de fevereiro, das 13h30 às 14h30

– Técnico em Recursos Humanos

Data: 14 de fevereiro, das 20 às 21 horas

– Técnico em Design de Interiores

Data: 14 de fevereiro, das 20 às 21 horas

– Técnico em Publicidade

Data: 15 de fevereiro, 13h30 às 14h30

– Técnico em Produção de Moda

Data: 16 de fevereiro, das 13h30 às 14h30

– Técnico em Redes de Computadores

Data: 21 de fevereiro, das 19 às 20 horas

– Técnico em Enfermagem

Data: 24 de fevereiro, das 14 às 17 horas

– Técnico em Segurança do Trabalho

Data: 6 de março, das 19 às 21 horas;

– Técnico em Estética

Data: 20 março, das 19 às 21 horas;