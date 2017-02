Águas de Lindoia recebe em abril o IV Encontro Brasileiro de Autos Antigos

Inscrições começam dia 15 de fevereiro e devem ser feitos pelo site oficial do evento, que deve receber mais de 600 “raridades”

De 20 a 23 de abril, Águas de Lindóia sedia o IV Encontro Brasileiro de Autos Antigos, que deve recebeu milhares de pessoas, segundo os organizadores, para apreciar os mais de 600 veículos que serão expostos na Praça Adhemar de Barros e seu entorno. Os apreciadores do antigomobilismo irão conferir carros clássicos, originais, restaurados, hot rods, streets e caminhões gigantes.

Além dos veículos em exposição, o evento contará com uma área voltada para a comercialização de mais de 700 carros antigos, além da maior feira de peças e antiguidades da América Latina. Nos 400 estandes da feira o público pode encontrar uma grande variedade de peças para restauração de carros antigos, móveis, brinquedos e antiguidades.

Promovido por Mingo Abonante e seu filho Junior, proprietários da Relicário Autos Antigos em parceria com a BJ Eventos, o Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia reúne também dois grandes nomes do automobilismo brasileiro que terão um papel de destaque no evento: são os ex-pilotos Wilson Fittipaldi Júnior (embaixador) e Bird Clemente (patrono).

Inscrições

As inscrições para os expositores têm início dia 15 de fevereiro e podem ser feitas pelo site do evento www.encontroaguasdelindoia.com.br. Além da programação diversificada oferecida aos participantes, neste ano a novidade é que as secretarias de recepção dos veículos estarão abertas no dia 19, das 12h às 23h, e no dia 20, das 8h às 23h.

Os inscritos terão acesso a uma programação variada, com destaque para a comemoração dos 50 anos do Ford Galaxie e os 70 anos da Lambretta. O workshop “Cuidando da estética do seu carro antigo” com a detailer Carla Prado, um bate papo com Bird Clemente e Wilson Fittipaldi Júnior e uma palestra com o presidente da Federação Brasileira de Automóveis Antigos (FBVA), Roberto Suga, já estão confirmados.