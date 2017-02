1º Rally de Holambra abre temporada e terá concentração no recinto da Expoflora

Entre as atrações para o público haverá exposição de carros antigos, food trucks e shows.

A prova foi anunciada pelos organizadores como um megaevento na Cidade das Flores e acontece nos dias 18 e 19 de março, abrindo a temporada 2017 do Campeonato Paulista de Rally e como uma das etapas do Campeonato Paranaense de Rally 2017. O circuito holambrense terá percurso de 90 quilômetros, com as modalidades Velocidade e Regularidade. O objetivo é aliar todas as atrações que a estância turística oferece com o automobilismo off-road.

Os competidores farão a largada em Holambra e percorrerão as estradas vicinais de Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse, Itapira e Artur Nogueira. A estrutura de apoio à competição será concentrada nas instalações da Expoflora, que receberá os boxes de aproximadamente 20 equipes de velocidade e 100 duplas de regularidade (mais de 500 competidores). O Rally de Holambra conta com o apoio da Prefeitura de Holambra.

Ao longo do ano, a temporada de rally terá seis etapas, passando por Taubaté, Caçapava, Tremembé e Itapetininga. Em Holambra, o roteiro terá um Super Prime (circuito fechado), onde as duplas ‘brigam’ diretamente entre si e promovem um belo espetáculo de manobras. Ainda haverá uma apresentação especial noturna, para testar a coragem de pilotos e navegadores. Já o rali de regularidade, promete gerar muitas expectativas.

Para ficar

De acordo com o diretor promocional do Rally de Holambra, Rodrigo König, o certame nasce em grande estilo e reunindo as duas modalidades mais apaixonantes do fora-de-estrada, além de importantes nomes do esporte. ”O clima que envolverá o Rally de Holambra será muito gostoso e festivo, com o ‘vai e vem’ de off-roaders e veículos. A população é nossa convidada e dará a principal motivação aos participantes e organização, que é a torcida”, disse König.

”Nossa intenção é tornar Holambra a Capital Estadual do Esporte e, em pouco tempo, trazer as etapas do Campeonato Brasileiro e Sulamericano”, contou Konig. O Rally de Holambra é organizado pela Agência Hangar 8 e Pró-Rally e contará com a fiscalização do Rally Clube de São Paulo, FASP – Federação de Automobilismo de São Paulo – e CBA – Federação Brasileira de Automobilismo.

Programação

Sábado – 18 de março de 2017

08h00m – Abertura do Parque de Apoio

09h00m – Abertura da Secretaria de Prova

09h00m – Inicio do Reconhecimento da Prova

10h00m – Início da Vistoria Técnica – Posto Pioneiro

12h00m – Encerramento da Vistoria Técnica

12h00m – Inicio da 2ª Vistoria Técnica (com multa)

13h00m – Encerramento da 2ª Vistoria Técnica

16h00m – Encerramento do Reconhecimento da Prova

17h00m – Foto Oficial (Parque de Apoio)

18h00m – Visitação do Público nos Boxes

19h00m – Início da Super-Prime Noturna

22h00m – Entrada do Primeiro Carro no Parque de Apoio

Domingo – 19 de março de 2017