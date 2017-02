Águas de Holambra convida população a participar de votação para batizar mascote

A partir de 13 de fevereiro (segunda-feira), os moradores da Cidade das Flores poderão colaborar na escolha de um nome para a mascote da concessionária Águas de Holambra, numa votação popular que se entenderá até 4 de março. O resultado da votação será divulgado dia 6 de março no site institucional da empresa. As sugestões podem ser encaminhadas de duas formas: pelo site da concessionária e na Loja de Atendimento ao Cliente. Já os estudantes das 13 escolas municipais podem votar na própria unidade de ensino.

A nomeação da mascote da Águas de Holambra busca dar mais popularidade ao personagem que será destaque no programa de educação ambiental “Saúde Nota 10”. A iniciativa é direcionada aos alunos do Ensino Fundamental e desenvolvido pela concessionária dentro do ambiente escolar. Conforme o regulamento da campanha, haverá duas votações na mesma cédula.

Na primeira será escolhido o nome da mascote entre as opções: “Dona Flor”, uma espécie única que só Holambra tem; “Iolanda”, nome que vem do latim e significa violeta; e “Bela Flora”, que reúne o charme e a beleza de diversas flores em uma só. Na segunda votação a população poderá escolher o nome da amiga inseparável da mascote, que será uma charmosa abelhinha.

As opções são “Bel”, apelido carinhoso inspirado na palavra abelha; “Abelha Amélia”, nome feminino tradicional e belo; e “Abelarda”, nome de origem germânica que significa nobre e corajosa. “Estamos muito felizes com a possibilidade de a população participar desse momento. As personagens estão lindas e todos os detalhes estão em fase de conclusão para iniciarmos a implantação do programa Saúde Nota 10. Sem dúvida, será um momento importante para nossa empresa e toda a cidade, pois o Saúde Nota 10 apresenta de forma lúdica as primeiras noções sobre saneamento básico para alunos do Ensino Fundamental”, afirma a coordenadora de Projetos Socioambientais da Águas de Holambra, Maria Aparecida Draheim.

Sobre o Saúde Nota 10

O programa Saúde Nota 10 é desenvolvido em todas as concessionárias da Aegea (grupo da qual faz parte a Águas de Holambra) e em cada uma delas o mascote reproduz características ou peculiaridades da cidade onde a unidade está sediada. Voltado para educação ambiental, o Saúde Nota 10 leva informações sobre saúde e qualidade de vida para alunos da rede pública e privada por meio de palestras, apresentações culturais, distribuição de cartilhas, jogos educativos, concursos de desenho e redação, entre outras atividades.

Saiba onde votar e participe!

Loja de Atendimento ao Cliente

Rua Petúnia, 14 – Jardim das Tulipas

Site institucional: www.aguasdeholambra.com.br

Escolas Municipais: para os alunos do Ensino Fundamental;