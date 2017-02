Faculdade das Flores recebe credenciamento para iniciar atividades em Holambra

Por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União no último dia 6 de fevereiro, o Ministério da Educação (MEC) credenciou oficialmente a Faculdade das Flores de Holambra (FAF) a abrir seus cursos e dar início às atividades letivas. A instituição é pioneira no país e será implantada por meio de parceria entre a FAJ (Faculdade de Jaguariúna) com a Prefeitura, oferecendo formação em disciplinas inéditas no país nas áreas de floricultura, horticultura e produção de sementes.

De acordo com o prefeito Fernando Fiori de Godoy, um dos idealizadores do projeto, a aprovação oficial da FAF representa uma expressiva conquista para todos os holambrenses. “A partir dos cursos que serão oferecidos aqui, que são únicos e exclusivos, teremos condições de formar profissionais amplamente capacitados para atuação e desenvolvimento do mercado de flores, sementes e hortaliças, consolidando nossa cidade como a grande referência do setor no Brasil”, afirmou o prefeito.

Para o prefeito, a FAF “será uma grande oportunidade para que holambrenses tenham acesso facilitado a um ensino superior de qualidade, oportunidades diferenciadas de emprego e para que ocupem os melhores postos de trabalho disponíveis na cidade”. O diretor-geral da FAJ, professor Ricardo Tannus, explicou que o diferencial da Faculdade das Flores está no método de ensino, que buscará oferecer aos alunos metodologias 100% ativas.

“Nosso objetivo para o curso é trazer ao aluno a vivência prática”, explica. “A implantação da Faculdade das Flores de Holambra é uma iniciativa inédita e terá como foco principal a aprendizagem prática, usando a teoria como apoio no ensino”. A faculdade trabalhará em parceria com os produtores de flores locais e com empresas de sementes. Ela terá aulas ministradas em Holambra durante o período noturno.