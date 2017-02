Deputado visita prefeito e recebe pedido de nova ambulância para Holambra

O prefeito Fernando Fiori de Godoy formalizou na última semana, durante visita do deputado estadual Chico Sardelli (PV) a Holambra, o pedido de recursos para a aquisição de uma nova ambulância para o departamento Municipal de Saúde. A solicitação foi entregue em mãos durante o encontro no gabinete do prefeito, que teve a presença do vice-prefeito Fernando Capato e de diretores municipais.

Na reunião, que durou aproximadamente meia hora, o prefeito holambrense e o parlamentar, que tem sua base eleitoral em Americana, conversaram sobre o cenário político e os desafios que os gestores municipais enfrentarão nos próximos anos. O prefeito aproveitou a oportunidade para agradecer Chico Sardelli pelo apoio do PV nas eleições municipais e pela atenção dispensada às solicitações que recebeu da Cidade das Flores durante seu primeiro mandato.

“O deputado Chico Sardelli nos ajudou com emenda parlamentar para a compra de uma ambulância e foi fundamental no trabalho que tornou possível a liberação de recursos para terminarmos a estação de tratamento de água do bairro Jardim das Tulipas”, lembrou Fernando Fiori. Na avaliação do prefeito holambrense o deputado “é um parceiro de Holambra e, com toda a certeza, ajudará muito o município a seguir avançando nesse novo mandato”.

Ao receber o pedido de investimentos para aquisição de um novo veículo de resgate e transporte de pacientes, Chico Sardelli lembrou a dificuldade financeira que o governo estadual também enfrenta, mas reforçou seu compromisso com Holambra e com a gestão de Fernando Fiori de Godoy. “Faremos o que for necessário para atender a mais essa reivindicação do prefeito”, disse o deputado.