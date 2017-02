Oficina de Oportunidades abre inscrições para capacitação de manicures

A partir desta segunda-feira, 13 de fevereiro, o Fundo Social de Holambra recebe inscrições para o curso de Manicure, que é oferecido gratuitamente pela Oficina de Oportunidades em parceria com o departamento municipal de Promoção Social. As vagas são limitadas e as matrículas podem ser feitas das 8h às 11h30 e das 13h às 15h, na sede do departamento, na Rua Frésias, 213.

O curso terá um mês de duração e começará no dia 22 de fevereiro. De acordo com a primeira-dama Diva de Souza Godoy, presidente do Fundo Social, essa será a primeira capacitação do projeto em 2017. No ano passado, mais de 540 holambrenses participaram das atividades da Oficina.

“A Oficina de Oportunidades é um projeto forte e muito importante para a capacitação de mão-de-obra e geração de renda. É uma iniciativa que já proporcionou novas perspectivas a centenas de pessoas. O curso de Manicure será o primeiro de muitos que serão desenvolvidos ao longo do ano”, disse Diva Godoy, que esteve em São Paulo no dia 31 de janeiro.

Na ocasião ela participou de uma reunião de trabalho com a primeira-dama do Estado, Lu Alckmin, que preside o Fundo Social de Solidariedade a nível estadual. Durante o encontro com a esposa do governador Geraldo Alckmin as primeiras-damas de 29 municípios paulistas conheceram os projetos que serão disponibilizados para parcerias em 2017. Na foto desta reportagem, Lu Alckmin está entre Diva Godoy (à esquerda) e sua assistente, Viviane.

“Muitos dos cursos que oferecemos pela Oficina são de iniciativa própria, mas o Fundo Social de Solidariedade do Estado é um parceiro importante desse projeto. É um trabalho conjunto que permite a realização de cursos de maior duração e que demandam uma estrutura diferenciada de trabalho”, explicou Diva.

Serviço

Oficina de Oportunidades – Curso de Manicure

Inscrições: a partir de 13 de fevereiro

Início das aulas: 22 de fevereiro

Local: Departamento Municipal de Promoção Social – Rua Frésias, 213

Atendimento: das 8h às 11h30 e das 13h às 15h, de segunda a sexta-feira.