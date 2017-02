Rede de fibra ótica promete melhorar sinal da internet em locais públicos

Investimento tornará serviços públicos mais dinâmicos e permitirá melhorias em projetos de monitoramento e internet grátis

A transmissão de dados e o trabalho administrativo nos diversos setores da Prefeitura devem melhorar consideravelmente após a conclusão da rede de fibra ótica que está sendo instalada em praças e prédios públicos – incluindo unidades de ensino e saúde de Holambra. A rede começou a ser implantada este mês e chegará a 39 pontos nas zonas urbana e rural. O objetivo é melhorar o sistema de telecomunicações e o atendimento à população.

Com a interligação, a prefeitura garante que o acesso à internet ficará mais rápido, seguro e com maior disponibilidade, uma vez que no ano passado foram adquiridos 148 computadores, financiados por meio do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT). Máquinas de todas as repartições, escolas e creches foram trocadas e os computadores de postos de saúde também estão sendo substituídos.

“Essa interligação da fibra ótica será importante para preparar a rede para futuros projetos, como a ampliação dos sistemas de videomonitoramento e de internet gratuita. Essa tecnologia permite um desempenho muito superior de transferência de informações em relação à internet convencional”, explicou o prefeito Fernando Fiori de Godoy.

A fibra conectará as seis creches, sete escolas, cinco unidades de saúde e 21 outros prédios em aproximadamente 25 km de extensão a uma rede própria, compartilhada por todos os pontos. A instalação deve ser concluída até o final do primeiro semestre, num investimento de cerca de R$ 1,4 milhão.

Internet Gratuita

O programa Cidade Digital, que permite conexão gratuita à internet e cobre toda a zona urbana de Holambra, também está sendo reestruturado a partir da instalação da nova rede.

“Queremos aperfeiçoar esse programa concentrando o sinal de internet sem fio em praças e áreas públicas de convívio, para que todos tenham por perto uma área com navegação liberada”, explicou o prefeito. “O acesso hoje em dia é fundamental para que as pessoas tenham mais oportunidades e possam se comunicar com agilidade”, disse Fiori de Godoy.