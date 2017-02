Mau uso do terraço da biblioteca pública gera reclamações de usuários

Aluízio Santana

O espaço externo da Biblioteca Pública Municipal José Maria Homem de Montes, em Holambra, vem sendo utilizado de forma inadequada por um dos segmentos da população que mais o frequenta: jovens que ali se acomodam para acessar as redes sociais e aplicativos de mensagens, aproveitando o sinal gratuito de wi-fi disponibilizado pela prefeitura. De acordo com usuários da biblioteca, o problema já acontece há algum tempo e vem se agravando, conforme comprovam as fotos enviadas ao JC Holambra e que ilustram essa reportagem.

O Jornal da Cidade conversou com a bibliotecária Ana Maria Brandão, responsável pelo atendimento aos usuários da biblioteca, que confirmou o problema. “Infelizmente, isso vem acontecendo com frequência, sim, apesar de já termos deixado caixas forradas com sanito para que o lixo seja depositado nelas, mas não é o que acontece”, revela. Para Ana Maria, falta colaboração por parte dos jovens que ali comparecem diariamente.

Conforme a bibliotecária, a frequência de meninos e meninas no local é grande durante o dia e também à noite, sobretudo nos finais de semana. Segundo Ana Maria, para facilitar o acesso deles ao sinal de wi-fi foi feita, inclusive, uma abertura na grade que cerca a área externa, para que os frequentadores pudessem ter acesso ao terraço do prédio. “E é aí que surge o problema, pois no dia seguinte encontramos muita sujeira espalhada pelo chão, com embalagens vazias e até restos de alimentos”, reclama Ana Maria.

Num episódio recente, do qual ela não soube especificar a data, além dos bancos terem sido arrastados e estarem foram do lugar habitual, até plantas dos vasos que enfeitam o local foram arrancadas. “Outro dia mesmo, uma professora que veio aqui para consultar livros numa pesquisa comentou que havia muita sujeira do lado de fora, mas a gente não dá conta de limpar”, disse a bibliotecária, que teme ser responsabilizada por algo que não é de sua alçada.

Prefeitura

Procurada por nossa reportagem, a Prefeitura de Holambra, por meio de sua assessoria de imprensa, emitiu a seguinte nota: “A Prefeitura mantém rotina regular de limpeza da Biblioteca Municipal, mas reforça que a colaboração dos usuários é fundamental para que o espaço esteja sempre limpo e organizado para um atendimento adequado e de qualidade aos moradores.

Diante da procura permanente por acesso à rede, antes limitado pelo fechamento integral das dependências do prédio, a Prefeitura instalou, no ano passado, um pequeno portão de acesso ao terraço coberto da Biblioteca, passando a oferecer às pessoas, a qualquer hora do dia, uma área mais confortável e abrigada para uso do sinal de internet”.