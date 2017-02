Teatro de Jaguariúna apresenta Octávio Mendes, no espetáculo “Irmã Selma”

O teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, está se tornando uma ótima opção de lazer cultural neste início de ano para quem mora na cidade e na região. Depois de ter anunciado o stand up com o humorista Matheus Ceará, agora é a vez do espetáculo “Irmã Selma”, um show de humor estrelado e dirigido pelo ator Octávio Mendes. Vai ser dia 19 de fevereiro, às 19h, em única apresentação.

O espetáculo reúne inesquecíveis personagens criados pelo ator, como Mônica Goldstein, apresentadora de um programa sensacionalista e o ex-Gay, um cara que “mudou de vez”. Tem ainda a Maria Botânica (foto), atriz e cantora, além da Irmã Selma, uma freira humorista que dá nome ao espetáculo.

Octávio Mendes fez parte do elenco de “Terça Insana” desde o início, onde permaneceu por quatro anos e criou alguns dos personagens do show. Hoje é contratado pelo SBT, onde participa do programa “A Praça é Nossa”, com o personagem “Seo Memê”.

Serviço: Irmã Selma – Show de humor

Data: 19 de fevereiro (domingo) – Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide – Jaguariúna

– Rua Alfredo Bueno, 1151 – Centro

Informações: (19) 3867-2404

Valor dos ingressos: Inteira: R$ 60,00 – Meia-entrada: R$ 30,00

Vendas: Bilheteria do Teatro (Rua Alfredo Bueno, 1151 – Centro) – (19) 3867-2404 – Loja “O Bortolettão”: (Rua Cândido Bueno, 545 – Centro) – (19) 3867-3014 – Site: www.bilheteriarapida.com.br

Regras para Meia-Entrada: Estudantes: com cartão da Instituição Educacional com data de validade, Boleto ou atestado de matrícula do mês vigente.

Idosos e Terceira Idade: cartão de Aposentado ou RG para maiores de 60 anos. – Professores da rede pública de ensino: apresentar holerite ou documento que comprove a função.

Detalhe: o valor antecipado é válido para compra até um dia antes de cada apresentação.

Sobre o ator

Ator, diretor e dutor de vários espetáculos, Octávio Mendes é formado na Escola de Arte Dramática de São Paulo (EAD da ECA/USP). Participou da temporada de “A Bela e a Fera”, o musical da Broadway, que esteve em cartaz no Teatro Abril em São Paulo. Deixou o “Terça Insana” para trabalhar ao lado do comediante Sérgio Rabello, permanecendo com ele por dois anos em cartaz com o espetáculo “Humor de quinta”.

No Teatro, estreou no espetáculo “Camila Backer, Lives in Concert”, que lhe rendeu vários prêmios de melhor ator. Junto com Ney Latorraca protagonizou o espetáculo “O Médico e o Monstro”, com direção de Marco Nanini. Esteve ao lado de Paulo Autran, em “Rei Lear”, com direção de Ulysses Cruz e fez o musical “Ela é Bárbara”, ao lado de Tônia Carreiro e direção de Cecil Thiré. Voltando para a comédia musical, esteve em “Sonho de uma noite de Verão”, com direção de Cacá Rosset, no papel de “Tisbe”, entre outros.

Participou de várias novelas da Rede Globo, entre elas “Mulheres apaixonadas” e “Da cor do pecado”. No SBT fez a novela “O direito de nascer”, com direção de Roberto Talma, além de ter participação em programas de outras emissoras. Como autor e diretor, entre as várias peças que constam em seu currículo se destacam “Air Fly” e “Sacrilégio”.