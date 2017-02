GMs auxiliam PM em apreensão de drogas no Roseira de Baixo, em Jaguariúna

Na noite da última segunda-feira, 6 de fevereiro, uma denúncia anônima de tráfico de drogas, feita ao Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da Polícia Militar (PM) de Campinas, com os apoios da Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna e do Canil da Guarda Municipal de Pedreira, resultou na apreensão de drogas e na prisão de duas pessoas – um homem e uma mulher – que são irmãos, no bairro Roseira de Baixo, em Jaguariúna.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO) lavrado na delegacia de Polícia de Jaguariúna, a GM jaguariunense foi acionada para apoiar a ação do Baep e solicitou aos colegas da corporação de Pedreira a utilização do cão farejador Black, para uma eventual localização de entorpecentes.

Ao chegarem ao cruzamento da Rua Figueira com Rua Cerejeira, os policiais militares viram um casal deixando um terreno baldio através de um buraco no muro. Conforme relato dos PMs, Sargento Melo, Cabo Torriane, Soldado Victor e Soldado Ramalho, a mulher teria atirado um pacote ao chão, que foi apreendido. Dentro do pacote havia 25 pinos de cocaína, 26 pedras de crack e 33 buchas de maconha.

Em seguida, o cão farejador Black, conduzido pelo GM Zanelato, da GM de Pedreira, localizou outras 78 pedras de crack e mais quatro buchas de maconha, que estavam escondidas. Dali, os policiais se dirigiram à Rua Cafeeiras, onde, num dos quartos da residência dos irmãos foram apreendidas duas balanças de precisão e R$ 160 em dinheiro, sendo que desse total R$ 40 estava em poder da mulher.

Na delegacia, após a apresentação da ocorrência, os dois acusados receberam voz de prisão do delegado plantonista Fernando Zucarelli Pinto, que determinou que ambos fossem autuados em flagrante delito por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico de drogas. O homem foi encaminhado à Cadeia de Itapira, enquanto a mulher foi levada ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Mogi Guaçu, onde permanecem à disposição da Justiça. (AS)