Prefeitura abre novas vagas para Escolinha de Esportes

Atenção pais e mães de Holambra. Aqueles que gostam de proporcionar uma vida saudável aos filhos já podem matricular as crianças numa das modalidades oferecidas pela Escolinha municipal do departamento de Esportes, que é mantida pela Prefeitura. As aulas são gratuitas e inscrições já estão abertas para crianças com 7 anos ou mais.

Segundo o diretor do departamento, José Roberto Maganha Junior, o objetivo é levar a atividade esportiva a um número cada vez maior de pessoas, sobretudo aos jovens, incentivando assim hábitos de vida saudável, convívio e integração.

“Buscamos sempre a inclusão através do esporte, pois sabemos dos inúmeros benefícios físicos e psicológicos que essa prática proporciona às pessoas. Além disso, queremos aprimorar ainda mais os trabalhos oferecidos pela Prefeitura,” explica Maganha Junior, que destaca: também há atividades esportivas para adultos e o pessoal da terceira idade.

Entre as atividades oferecidas estão futebol e futsal infantil e juvenil, futebol da praia infanto-juvenil, natação infantil e adulto, jiu-jitsu infanto-juvenil e adulto, zumba juvenil e adulto, além de hidroginástica, alongamento e relaxamento para adultos e para a terceira idade.

Para obter mais informações ou efetuar a inscrição os moradores podem procurar a sede do departamento municipal de Esportes, na Rua Doutor Jorge Latour, em frente ao Ginásio de Esportes, das 8h às 12h e das 13h às 17h.