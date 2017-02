“Amy Winehouse Tribute Brasil” tem única apresentação no Teatro Iguatemi

No próximo dia 16 de fevereiro, quinta, o Amy Winehouse Tribute Brasil chega ao Teatro Iguatemi, no Shopping Iguatemi Campinas, para uma noite de homenagens à soul music da melhor cantora da nova geração, que revolucionou o mercado fonográfico nos anos 2000. Amy foi alçada ao estrelato após o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, “Back to Black”, num trabalho aclamado pelos críticos e recorde de vendas nos territórios britânico e americano.

Neste espetáculo, o Amy Winehouse Tribute Brasil promete aproximar o público de forma mais intimista e acolhedora ao universo desta grande e inesquecível cantora através das canções. Uma viagem acontece ao mundo de Amy Winehouse celebridade, mas, ao mesmo tempo permanece como se a mesma estivesse na sala de sua casa entre amigos, papeando e desfrutando de boa música através de sua personalidade ímpar.

Liderado pelos vocais de Fernanda Luongo, o Amy Winehouse Tribute Brasil reúne os melhores músicos nacionais da atualidade e promete deixar sua marca nos corações dos fãs da célebre e jovem cantora britânica. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 35, podendo ser adquiridos online através do site www.ingressorapido.com.br ou pessoalmente nos pontos de venda. As fotos desta reportagem são de Vinnicius Zotelli.

Serviço

Show Musical: Amy Winehouse Tribute Brasil

Data: 16 de fevereiro (quinta feira);

Horário: às 21h – Duração: 70 minutos – Classificação Etária: Livre;

Teatro Iguatemi (3º piso do Shopping Iguatemi Campinas)

Endereço: Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

Telefone: (19) 3294-3166 – www.teatrogt.com.br

Produção The Tribute

Valores: Inteira: R$ 70,00 – Meia-Entrada: R$ 35,00

Vendas: Bilheteria do Teatro: 3294-3166 (segunda a sábado das 10h às 22h | domingo das 12h às 20h)