Holambra prepara mutirão contra a dengue para o próximo dia 18

No próximo dia 18 de fevereiro a estância turística de Holambra, juntamente com outras cidades da região, participará do 2º Mutirão Regional de Combate ao Aedes aegypti, numa ação de conscientização e limpeza que busca eliminar criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. A atividade, que será aberta à participação da população, é uma iniciativa da EPTV – Empresa Pioneira de Televisão), afiliada da Rede Globo aqui na região, e foi muito bem recebida pelos prefeitos e responsáveis pela área de saúde nas prefeituras. Na foto, da esquerda para a direita estão o prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes, Antonio Carlos Coutinho Nogueira (EPTV Campinas), o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e Fernando Capato, vice-prefeito de Holambra.

Uma reunião realizada na manhã de terça-feira (07/02), na Prefeitura de Campinas, definiu as linhas gerais da ação, que acontecerá simultaneamente nas cidades participantes. Holambra foi representada pelo vice-prefeito Fernando Capato e pelo diretor municipal de Saúde, Valmir Iglecias. De acordo com os organizadores, a ação deverá envolver os 317 municípios da área de cobertura da EPTV, abrangendo as regiões de Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto e Sul de Minas Gerais, que representam uma população de 11 milhões de pessoas. Cada prefeitura decidirá como a cidade irá participar. O encontro teve as presenças do prefeito de Campinas, Jonas Donizette, e do diretor da EPTV, Antonio Carlos Coutinho Nogueira. O assunto terá ampla divulgação e quem acompanha o JC, seja na edição impressa ou aqui mesmo, no site, terá mais detalhes em breve. (AS)