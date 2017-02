Confira um piquenique cultural pra lá de agradável…

O domingo, 5 de fevereiro, foi dia de Piquenique Literário em Holambra, na Praça dos Coqueiros, no bairro Morada das Flores. E a julgar pelas imagens e a descontração dos participantes, a ideia foi abraçada por muita gente e tende a se firmar como mais uma opção de lazer com finalidade cultural. Afinal, o encontro não só incentiva o gosto pela leitura nas crianças como tem ‘a cara da comunidade holambrense’, onde os eventos realizados num ambiente familiar sempre terão público e boa participação. Para quem ainda não levou as crianças, fica o recado: vale a pena participar e conhecer, pois haverá outros. (AS)