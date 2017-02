Águas de Holambra cria Ouvidoria para melhorar relacionamento com usuários

A concessionária Águas de Holambra anunciou a criação de uma Ouvidoria para mediar eventuais conflitos gerados pelo descontentamento de usuários cujas reclamações ou pedidos não tenham sido satisfatoriamente encaminhados na Cidade das Flores. Coincidência ou não, a medida surge logo após uma ‘enxurrada’ de críticas via redes sociais. O assunto desaguou na Câmara Municipal, onde os vereadores se mobilizaram cobrando uma atitude da Prefeitura, que é a contratante, mediante licitação pública, dos serviços de coleta, tratamento e distribuição de água potável.

O objetivo, segundo a direção da empresa, é que a Ouvidoria atue como uma ponte entre a população e a empresa, desempenhando um papel importante na relação do pós-atendimento ao cliente, na mediação de conflitos, avaliação de procedência das solicitações e encaminhamento das manifestações aos setores competentes. Além disso, terá a incumbência de acompanhar as tratativas internas e atuar no processo de melhoria da qualidade.

“Por meio desse canal conseguiremos melhorar ainda mais a prestação de serviços à população, com mapeamento e identificação de eventuais falhas e propostas de solução”, afirma a ouvidora Sandra Valéria Ferreira Duarte. Na prática, o serviço funciona sempre como um contato de segunda instância, ou seja, caso o usuário já tenha registrado sua manifestação pelo 0800 ou outro meio de atendimento da empresa, mas ainda não se sinta satisfeito com a informação ou providência adotada, a Ouvidoria é a alternativa.

Na concessionária Águas de Holambra o canal está disponível pela internet e por carta, que deve ser endereçada, via Correios, à sede administrativa da unidade. Via internet, os usuários têm acesso à Ouvidoria pelo site www.aguasdeholambra.com.br/ouvidoria Segundo o presidente da concessionária, Fernando Humphreys, a imparcialidade é fundamental no processo de avaliação das manifestações. “O trabalho da Ouvidoria deve ser feito com total isenção, pois, dessa forma teremos condições de adotar estratégias corretivas para os problemas apontados sem prejudicar o andamento das atividades da empresa, beneficiando o usuário e a concessionária”, considera Humphreys.

Para o diretor executivo, Marcos de Araújo, a Ouvidoria será um grande apoio no processo da qualidade. “Somos uma empresa que busca aprimoramento constante de processos e a Ouvidoria, certamente, é um canal que contribui diretamente para esse quesito”, ressalta o diretor. Em Holambra os usuários têm, ainda, a opção de utilizar a Ouvidoria da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ).