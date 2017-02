Novo show de Matheus Ceará terá única apresentação em Jaguariúna

A data é 5 de março, que cai num domingo, e o horário é 19h. A atração é “A inocência está perdida”, novo espetáculo do comediante Matheus Ceará, que estará em cartaz no Teatro municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, promovido pela Teatro GT Produções. Desta vez, Matheus Ceará volta às suas origens revelando uma realidade muito diferente dos dias de hoje.

O humorista relembra as histórias de sua infância, incluindo os ‘causos’ de seus avós, Seo Antenor e Dona Leonora, e as experiências vividas com a esposa, Maria Caranguejo, e seus filhos, Waldisney e Disneylândia.Além das surpreendentes lembranças, que prometem muitas gargalhadas, Matheus Ceará apresentará o novo “Quadro da Máscara”, onde a plateia tem uma participação especial.

Para quem é de Jaguariúna ou de outra cidade, os ingressos antecipados podem ser adquiridos acessando www.bilheteriarapida.com.br/teatrogt. Já na semana do espetáculo as opções são a bilheteria do Teatro Dona Zenaide (de quarta-feira a sábado, das 16h às 19h) e a loja “O Bortolettão” em Jaguariúna (Rua Cândido Bueno, 545 – centro – Fone: 3867-3014, de segunda a sábado, das 8h às 18h). No domingo (05/03), dia do espetáculo, os ingressos serão vendidos até o início do show. Outra opção é o Call Center: 0800-735-0550. Os valores estão no fim desta matéria.

O Artista

Matheus Martone nasceu em Fortaleza, no Ceará, e aos 8 anos de idade mudou-se para o interior de São Paulo, daí o apelido de infância. Já nessa época começou a imitar os amigos e professores da escola. Percebendo seu potencial para a carreira artística, Matheus lançou, aos 14 anos, seu primeiro show de piadas, “A Boca do Riso”. Como tinha vergonha de subir ao palco de cara limpa, adotou a indumentária comum do caipira nordestino, surgindo, assim, o personagem Matheus Ceará.

Com muito carisma e talento, através desse personagem do matuto do Nordeste, Matheus venceu, em 2010, o quadro “Quem chega lá”, do “Domingão do Faustão”, na Rede Globo, e também foi homenageado no quadro “Arquivo Confidencial”. Há 4 anos ele é um dos personagens mais queridos do programa “A Praça é Nossa”, exibido pelo SBT, onde é responsável por alguns dos picos de audiência. Em 2015 criou o show “Socano a Bucha” e rodou o Brasil com sucesso de público. Em 2016 veio o show “Inédito Pra Quem Nunca Viu”, que também lotou teatros em todo o país. Esses dois shows podem ser vistos também em DVD.

SERVIÇO

Show – “A inocência está perdida” – Duração: 60 minutos

Gênero: Comédia – Classificação Etária: 16 anos

Atuação e Direção: Matheus Martone

Data: 5 de março (domingo) – Horário: 19h

Onde: Teatro Municipal Dona Zenaide – Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 151 – Centro – Jaguariúna

Informações: (19) 3867-2404 – www.teatrogt.com.br

Valores dos ingressos: Inteira: R$ 60,00 – Meia-Entrada: R$ 30,00 – Bônus: R$ 30,00;

Regras para Meia-Entrada: Estudantes (com cartão da instituição Educacional com data de validade ou Boleto – Atestado de Matricula do mês vigente);

Idosos e Terceira Idade (Cartão de Aposentado ou RG para maiores de 60 anos);

Professores da Rede Pública (Holerite ou Documento que comprove o exercício da função);

Regras Promocionais:

CLUBE GT – sócios do Clube GT tem 50% de desconto mediante cartão. (Limite de 100 ingressos por apresentação, válido somente para compra antecipada)