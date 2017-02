Naga Cable Park é a dica emocionante para curtir o verão com a família

Os preços e normas para utilização podem ser conferidos acessando http://nagacp.com.br/floats/

O verão está aí e o Naga Cable Park inaugura em fevereiro o Naga Floats, o primeiro circuito de equipamentos flutuantes permanente para a diversão de toda a família. Os flutuantes possibilitam diferentes movimentos e brincadeiras e vão garantir a diversão de adultos e crianças com a máxima segurança no primeiro wakepark da América Latina (confira nas fotos).

O equipamento, composto por um circuito com módulos flutuantes, vai proporcionar diversas possibilidades de interação com a água, por meio de diferentes equipamentos como escorregador, escada de equilíbrio, balanço, trampolim, pista oval, tubo de passagem, escada dupla, obstáculo com bola, entre outros. “Serão diversas formas de diversão na água, o que torna a brincadeira muito mais gostosa e refrescante”, diz Felipe Vieira, gerente de marketing do Naga Cable Park.

Para brincar no circuito basta ter a partir de 7 anos e gostar de água; o uso de coletes salva-vidas é obrigatório. Para completar a segurança dos usuários, salva-vidas treinados estarão à disposição durante todo o tempo de operação do equipamento. Todas as informações podem ser conferidas no site www.nagacp.com.br

Para crianças desacompanhadas dos pais é obrigatório o porte Carta de Transferência de Responsabilidade, assinada por um dos pais e reconhecida em cartório. Já para as crianças acompanhadas dos pais, e também para os adultos, basta apresentar o RG original no momento do check in e pegar o colete e a pulseira de acesso. Em seguida é só aproveitar o dia com muita diversão, emoção e adrenalina!

Sobre o Naga Cable Park

Com um terreno de 62 mil m2 com um lago de águas naturais e um terreno totalmente remodelado por um paisagismo exuberante, o Naga Cable Park é o primeiro cable park com toda a infraestrutura para a prática de wakeboard no América Latina. Conhecido como sendo uma verdadeira “pista de skate sobre a água”, o circuito de Jaguariúna viabiliza manobras radicais e ainda possibilita um agradável passeio para toda a família em meio à natureza exuberante do interior de São Paulo.