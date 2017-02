Aulas na rede municipal serão retomadas nesta segunda, 6 de fevereiro

Isso mesmo. Na próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, cerca de 2.500 alunos voltam às aulas na rede municipal de ensino de Holambra. As matrículas seguem abertas para turmas de todas as idades – incluindo o EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Durante o recesso escolar, a prefeitura atuou em todas as 13 escolas e creches da cidade para promover manutenção elétrica, hidráulica e ações pontuais de ordem estrutural. O trabalho de poda de grama e árvores dos jardins de dentro e fora dos prédios e os serviços de dedetização também já foram concluídos.

Na última sexta-feira, diretores e coordenadores da rede retomaram suas atividades. Eles foram recebidos na escola municipal Parque dos Ipês pelo prefeito Fernando Fiori de Godoy, pelo vice-prefeito Fernando Capato e pela vereadora Naiara Regitano Hendrikx, presidente da Câmara Municipal. Os professores, por sua vez, voltaram do período de férias na última quarta-feira, dia 1º, com uma surpresa lúdica e animada preparada pelo departamento municipal de Educação, que organizou a apresentação de um número de mágica.

“Quisemos promover a integração entre os profissionais, proporcionar um retorno leve e ressaltar a importância do trabalho que eles exercem na vida das crianças por meio de dinâmicas, de uma forma descontraída”, explicou a diretora da pasta, Fabiana Alves Camilo. “Estamos animados com o reinício das aulas e trabalhando muito para oferecer aos estudantes uma boa estrutura de aprendizado e um ensino de qualidade diferenciada. A participação dos pais por meio do acompanhamento permanente das atividades será muito importante”.

ETEC também começa dia 6

Os alunos aprovados no Vestibulinho da ETEC e matriculados para o curso de Administração, a ser realizado na escola municipal Parque dos Ipês, também têm encontro marcado com a sala de aula na próxima segunda-feira, 06/02. O curso, que terá um ano e meio de duração, é o terceiro fruto da parceria firmada entre a Prefeitura e o Centro Paula Souza, do Governo do Estado.