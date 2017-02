Campinas terá megaevento nacional de motociclismo em julho

Motociclistas de todo o Brasil estarão na cidade para o Mega Campinas – Encontro Nacional de Motociclistas, entre 7 e 9 de julho

No mês de julho Campinas será a sede de um grande evento de motociclismo: o Mega Campinas – Encontro Nacional de Motociclistas foi confirmada no último dia 2 de fevereiro pelo prefeito Jonas Donizette, após reunião com representantes de motoclubes da cidade. A festa, prevista para acontecer entre os dias 7 e 9 de julho, será realizada no Parque Ecológico Monsenhor José Salim. O evento fará parte das atividades em comemoração ao aniversário de Campinas, que completa 243 anos no dia 14 de julho.

A expectativa é que o município receba motociclistas de todo o Brasil. Os três dias de festa contarão com shows de música, praça de alimentação com food trucks, expositores e outras atrações. O Mega Campinas é uma realização da Liga Nacional de Bikers em parceria com a Prefeitura de Campinas, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo.

A reunião no gabinete do prefeito contou também com as presenças do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Social de Turismo, André von Zuben, e da diretora de turismo, Alexandra Capriolli. Para o diretor da Liga Nacional de Bikers e do Abutre’s Moto Clube, Diego Treze, a cidade tem a possibilidade de se tornar a maior referência do Brasil no movimento motociclista.

“Organizamos o encontro por todo o país, inclusive em outras cidades do Estado de São Paulo. Nasci em Campinas e o sonho de realizar este evento aqui é antigo. O maior hoje do Brasil é o realizado em Brasília, mas Campinas tem tudo para se tornar o maior”, projeta Treze. A organização do evento terá a participação de mais de 30 motoclubes da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A entrada para o Mega Campinas – Encontro Nacional de Motociclistas, será autorizada mediante a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados serão encaminhados para o Banco de Alimentos da Ceasa Campinas.