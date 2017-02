ACE e Sebrae orientam sobre contratação de trabalhadores temporários

Páscoa, Dia das Mães, Natal. Dependendo do segmento em que a empresa atua são vários momentos do ano em que é preciso aumentar o quadro de colaboradores. É quando surgem as dúvidas sobre “Como contratar trabalhadores temporários”. Esse será o tema da palestra que a Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) promoverá no dia 22 de fevereiro. A palestra será às 15h, na sede da ACE – Avenida das Tulipas, 103, Centro.

Em parceria com o Sebrae, escritório regional de Campinas, a palestra mostrará como ampliar a equipe seguindo as regras trabalhistas. Os direitos e os deveres da empresa e do empregado, por exemplo, estão entre os tópicos que serão abordados pelo especialista do Sebrae.

“O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender as necessidades transitórias de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços”, indica a lei referente ao tema. “É importante dizer que os trabalhadores temporários, embora não tenham direito ao aviso prévio, seguro desemprego e a multa sobre o FGTS, fazem jus à Previdência Social INSS), ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), ao vale-refeição e ao vale-viagem ou transporte”, informa o Sebrae.

Gratuitas, as vagas para a palestra “Como contratar trabalhadores temporários” são limitadas e já devem ser reservadas. As inscrições seguem até 17 de fevereiro, na Associação Comercial de Holambra, pelo telefone 3802-2020 ou pelo e-mail comercial@aceholambra.com.br

Sebrae Móvel

No mesmo dia da palestra, 22 de fevereiro, o Sebrae Móvel também estará na ACE Holambra. Aproveite sua ida à palestra e passe antes no escritório itinerante para receber orientação e informação sobre as áreas que interessam à sua empresa. Para quem ainda não conhece, o Sebrae Móvel é um verdadeiro ‘escritório em movimento’, montado em uma van com computadores, acesso à internet e materiais de divulgação de produtos e serviços do Sebrae-SP.

O atendimento é gratuito e fica por conta dos agentes do escritório regional do Sebrae Campinas. Eles estão à disposição para informar e orientar tanto aqueles que já têm uma empresa quanto as pessoas que pretendem ter um negócio próprio ou formalizar sua atividade profissional. O atendimento do Sebrae Móvel também é voltado para os Microempreendedores Individuais (MEIs).

SERVIÇO

Palestra: Como contratar trabalhadores temporários

Quem promove: ACE Holambra/Sebrae

Dia, hora e local: 22 de fevereiro, às 15h, na ACE (Avenida das Tulipas, 103, Centro) – Fone: 3802-2020

Inscrições até 17 de fevereiro