Carnês atualizados e com redução do IPTU estão disponíveis pela internet

A Prefeitura de Holambra editou em 02/02/2017 um novo decreto, que dessa vez exclui o cálculo referente à limpeza pública da taxa de coleta de lixo doméstico incluída ao IPTU 2017. A medida, de acordo com a administração do prefeito Fernando Fiori de Godoy, proporcionará ao contribuinte uma redução de 46% nos custos previstos no carnê.

Para ajustar o valor da cobrança a prefeitura disponibilizou aos moradores a versão atualizada da guia, que pode ser acessada pela internet para impressão pelo endereço www.holambra.sp.gov.br/iptu2017. Basta preencher os dados cadastrais e pessoais do proprietário do imóvel.

Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, quem preferir pode procurar atendimento físico no Setor de Lançadoria, no Paço Municipal, que opera até o dia 10 de fevereiro, data de vencimento da cota única e da primeira parcela, em rotina diferenciada. O setor atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e no sábado, dia 4 de fevereiro, excepcionalmente, das 8h às 12h (meio dia).