Saúde pede voluntários para primeira Campanha de Doação de Sangue do ano

Nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, acontece a primeira Campanha de Doação de Sangue do ano em Holambra, que mais uma vez é realizada pela Prefeitura da Cidade das Flores em parceria com o Hemocentro da Unicamp. A coleta vai ser das 8h às 12h, no Salão da Terceira Idade e todas as pessoas que puderem colaborar estão sendo convidadas a comparecer.

Para doar, basta apresentar um documento de identidade com foto e respeitar requisitos básicos. Entre eles, ter entre 18 e 65 anos de idade, pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. Homens que já fizeram uma doação nos últimos 60 dias não poderão doar novamente. Já as mulheres devem aguardar 90 dias entre uma doação e outra.

A campanha, realizada todos os anos, é dividida em quatro etapas e acontece entre os meses de fevereiro e novembro. Em 2016 elas tornaram possível a coleta de mais de 180 bolsas de sangue, que foram destinadas a hospitais públicos e filantrópicos da região. De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, essa é uma iniciativa importantíssima e que ajuda efetivamente a salvar vidas.

“Uma única doação é capaz de ajudar pelo menos três pacientes que necessitam de transfusão. O procedimento de doação é muito simples, rápido e não oferece riscos aos doadores”, afirmou. “Em apenas dez minutos todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém”, reforça Iglecias.

Segundo ele, muitos moradores doam sangue rotineiramente e mais de uma vez por ano, sendo comum a participação de grupos. “Quem vence o receio, acaba participando sempre que pode. Existem ainda empresas e grupos de amigos que se reúnem para contribuir. Esse engajamento em favor da vida é fundamental para o sucesso desse trabalho”, afirmou o diretor de Saúde.

Confira o calendário da Campanha de Doação de Sangue 2017 em Holambra

1ª etapa: 3 de fevereiro

2ª etapa: 5 de maio

3ª etapa: 4 de agosto

4ª etapa: 10 de novembro

Requisitos básicos

– Estar em boas condições de saúde.

– Ter entre 16 e 60 anos de idade.

– Pesar no mínimo 50kg.

– Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

– Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

Impedimentos

– Resfriado: aguardar sete dias após desaparecimento dos sintomas.

– Gravidez.

– Espera mínima de 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana.

– Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

– Tatuagem / maquiagem definitiva nos últimos 12 meses.

– Vacina contra gripe: espera mínima de 48 horas.

– Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue: Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas.

– Uso de drogas ilícitas injetáveis.