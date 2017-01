Perdi minha cadelinha “neguinha” no final de ano. Tenho procurado muito nos vizinhos é na rua Cássia Bairro Flamboyant. Peço que me ajudem a encontrar nossa companheirinha, parece um bassê é gordinha e preta com lista branca no peito.

Sou Cidinha da 3º Idade peço a quem souber notícias ligue para: 99948.0299 ou 99484.5004