FAJ oferece curso gratuito sobre política e economia no Brasil

A Faculdade de Jaguariúna (FAJ), como parte da programação do PROE (Programa de Orientação ao Estudante), realiza nos dias 4, 11 e 18 de fevereiro um curso de férias com o tema “Brasil: estrutura política e econômica”. O curso é gratuito e tem como público-alvo estudantes do ensino médio que estejam se preparando para os vestibulares, pessoas com ensino superior e todos que tenham interesse em aprofundar reflexões sobre a atual estrutura política e econômica do Brasil.

Conforme o responsável pelo curso, professor Luis Felipe Valle, graduado em geografia pela Unicamp e instrutor do PROE-Enem, a duração é de 10 horas, distribuídas em três encontros, das 14h às 17h, no Campus I da FAJ. “Iremos abordar as origens dos pensamentos chamados ‘de esquerda’ e ‘de direita’, a evolução dos sistemas políticos desde as monarquias até as democracias, o papel do Brasil no cenário político e econômico global e provocar reflexões sobre as crises que o país vive hoje”, revela o professor.

“Pretendemos construir conexões através da análise geográfica crítica e investigativa sobre as transformações sociais e o papel dos cidadãos e cidadãs na sociedade”, completa o professor. Marco Aurélio Aguiar, coordenador do PROE, esclarece que a proposta do curso de férias vem satisfazer o compromisso da FAJ em oferecer formação continuada e eventos inclusivos e acessíveis que promovam o contato entre a academia e a comunidade, fortalecendo os meios de construção democrática em Jaguariúna e na região. Por ser um curso gratuito, é preciso fazer a inscrição pelo site da instituição, pois há vagas limitadas (confira abaixo).

SERVIÇO

Curso de férias – “Brasil: estrutura política e econômica”

Módulo 1 – O que, afinal, são “esquerda e direita”? Das monarquias às repúblicas – Dia 4 de fevereiro;

Módulo 2 – Brasil: potência global. O que mudou desde a colonização? – Dia 11 de fevereiro;

Módulo 3 – A atual crise ideológica, econômica e política no Brasil – Dia 18 de fevereiro;

Horário: 14h às 17h

Duração: 10 horas – com certificação

A inscrição deve ser feita pelo site http://bit.ly/Brasil_ENEM