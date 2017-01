Senac Mogi Guaçu recebe inscrições para cursos administrativos

A unidade do Senac em Mogi Guaçu está com matrículas abertas para os seguintes cursos da área administrativa: Auxiliar Financeiro, Auxiliar de Recursos Humanos e Auxiliar de Escritório. Todos buscam dotar as empresas dos profissionais que atendam suas necessidades no atual mercado, visto que estão em constantes transformações, inovando seu ambiente e rotina de trabalho. Para acompanhar essas mudanças, os profissionais da área administrativa ou os que desejam entrar no ramo devem ir em busca de cursos que apresentam as novidades.

O curso Auxiliar Financeiro visa qualificar os alunos de acordo com a legislação específica, a respeito de documentos oficiais da empresa. As aulas, ministradas no período da tarde, vão começar no dia 6 de fevereiro com conclusão em 15 de maio.

O principal objetivo do curso de Auxiliar de Recursos Humanos é orientar os estudantes a como atrair, manter e desenvolver os funcionários de uma empresa. Também com aulas no período da tarde, o curso começa no dia 13 de março e segue até 5 de julho.

Com início do dia 13 de fevereiro e término em 8 de maio, as aulas de Auxiliar de Escritório vão profissionalizar os alunos apresentando a eles os conhecimentos básicos de uma rotina administrativa.

Os três cursos possuem duração de 160 horas. Para mais informações, acesse o Portal da instituição: www.sp.senac.br/mogiguacu ou ligue (19) 3019-1155. O Senac de Mogi Guaçu fica na Rua Adelino Damião, 55, no Jardim Paulista.