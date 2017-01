Comunidade holambrense se mobiliza em solidariedade a João Gabriel

Aluízio Santana

A mobilização começou nas redes sociais e pedia a colaboração dos holambrenses em prol do garoto João Gabriel, de apenas 15 anos. O Jornal da Cidade entrou nessa corrente de solidariedade e publicou um chamado na capa de sua última edição, que circulou na sexta-feira, 27 de janeiro. João, que integra a Fanfarra Amigos de Holambra, foi diagnosticado com um câncer chamado Linfoma de Hodgkin e encontra-se internado no Centro Infantil Boldrini, em Campinas.

A “Corrente do Bem” em prol do João será dia 5 de fevereiro, das 10h às 15h, na quadra coberta da Escola Parque dos Ipês. Nessa data haverá o “Dia da Beleza”, com corte de cabelo, embelezamento das unhas e limpeza de pele. Confira abaixo os profissionais que se dispuseram a colaborar, num gesto espontâneo de solidariedade:

– CORTE DE CABELO: masculino e feminino com Nah Brunhani, Dil Lobo, Bruna Eduarda e Zé Cabeleleiro;

– DESIGN DE SOBRANCELHAS, com Virgínia Marcela Santos;

– LIMPEZA DE PELE, com Betânia Melo;

– MANICURES: Talita Santos Charles, Gislaine Barbosa, Juliana Bispo, Luana Correa, Jaqueline Fortes, Adjane Lima e Fabieli Mariano;

Para cada procedimento será cobrado um valor acessível a todos. Tudo o que for arrecadado será revertido para o tratamento do João Gabriel. Contamos com sua colaboração e, acima disso, sua solidariedade.

Atos solidários

Amigos do João Gabriel, por sinal, já deram mostra do quanto ele é querido. Após o ensaio da Fanfarra Amigos de Holambra, no sábado, dia 28, cerca de 15 pessoas, sendo a maioria, jovens colegas de João Gabriel na fanfarra e pelo menos três adultos, rasparam o cabelo num belo gesto de solidariedade. Mario Luiz Sitta, 54 anos, responsável pela fanfarra desde 2001, elogiou o espírito de solidariedade entre os integrantes do grupo. “Outros cinco jovens já tinham feito isso (raspado o cabelo) e ainda teve o mutirão na casa do João Gabriel, que é muito querido por todos. Com isso, estamos vendo que o objetivo de criar ali um vínculo de família vem se fortalecendo, o que é muito bom. Todos estão de parabéns”, elogiou Sitta, que concedeu entrevista ao JC Holambra na tarde deste domingo (29/01), por telefone.

O mutirão mencionado por Sitta aconteceu na manhã do domingo (29/01) e contou com a colaboração voluntária de vários pais de adolescentes que frequentam a fanfarra. Eles se uniram para a pintura das paredes e cimentar parte do quintal da casa de João Gabriel, a fim de melhorar as condições de recuperação do garoto, quando ele voltar para casa. Membro da fanfarra desde os 10 anos de idade, João Gabriel mora no bairro Imigrantes e será recebido com muito carinho.

Ainda conforme Sitta, a Fanfarra Amigos de Holambra recebeu o reforço de cerca de 20 ex-integrantes e, contando agora com cerca de 60 membros (40 são efetivos), já ensaia para animar o carnaval de rua em Holambra, que é destaque justamente por manter as características de uma festa comunitária, sem os exageros que costumam existir nas grandes cidades. Portanto, quem puder e quiser ajudar nessa corrente em prol da recuperação do João Gabriel pode ter mais esclarecimentos sobre o Dia da Beleza, no dia 5 de fevereiro, ligando (19) 98234-6394 e falando com Rosana.