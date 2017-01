ACE inicia distribuição da nova Lista Telefônica de Holambra

A nova Lista Telefônica de Holambra, produzida pela Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra), começa a chegar às residências da cidade neste fim de semana. O catálogo telefônico, que é o oficial do município, será entregue sem nenhum custo aos endereços que têm telefone fixo.

Mostrando uma bela foto aérea do Moinho Povos Unidos, a Lista Telefônica 2017-2018 traz mais de três mil informações telefônicas atuais do município, entre números residenciais e comerciais. A presença das empresas no catálogo é bastante expressiva: quase 200 associaram suas marcas e produtos à nova Lista Telefônica ACE. O catálogo traz ainda informações sobre endereços, telefones úteis e horários de ônibus.

As empresas já começaram a receber a publicação, cuja entrega seguirá durante todo o mês de fevereiro nos diversos bairros da zona urbana de Holambra. De acordo com a ACE, as pessoas que não têm telefone fixo, mas que queiram ter em casa um exemplar da Lista, podem retirar na sede da entidade sem nenhum custo. A Associação Comercial atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30.