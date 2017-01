Moradores pedem providências contra hidrômetros da Águas de Holambra

Abaixo-assinado pede explicações sobre suposto funcionamento irregular dos aparelhos recentemente instalados e tem apoio do Legislativo

“Fico chocada em saber que a população tem que fazer um manifesto por algo que todos estão reclamando. Todos sabem que está errado e mesmo assim ninguém faz nada. Estamos cansados de engolir e aceitar tudo calado”. O desabafo é da empresária Nara Brunhani, uma das responsáveis pela coleta de assinaturas para o abaixo assinado que cobra explicações e providências da empresa Águas de Holambra e por parte do Saehol (Serviço de Água, Esgoto e Drenagem Urbana de Holambra).

O documento, que conta com mais de mil assinaturas de moradores, começou a receber os apoios no dia 20 de janeiro, após a publicação de um vídeo nas redes sociais que provava uma fraude nos novos hidrômetros, que foram trocados recentemente sem que houvesse autorização dos munícipes. “Devido ao hidrômetro não parar de rodar, mesmo com as torneiras fechadas, ele continua apontando gastos que não estão ocorrendo. Isso consta nos vídeos que circulam na internet”, explica Nara.

O vereador Cido Urso participa da ação representando o Legislativo holambrense e manifestou seu apoio à população. “Fiquei sabendo (do abaixo-assinado) através de várias denúncias por parte dos munícipes, relatando que após a mudança dos hidrômetros os mesmos ficavam girando constantemente”, conta o vereador. Conforme Cido Urso, os responsáveis pela empresa Águas de Holambra e do Saehol foram procurados pelos moradores, mas a resposta não esclareceu e nem acalmou os moradores.

“Todas as vezes que procuravam os responsáveis a resposta era que havia vazamento nas residências. Como pode? De repente, do nada, todas as casas passaram a ter vazamentos?”, questiona Cido Urso. Foi para se fortalecerem na busca por uma solução que os moradores insatisfeitos tiveram a ideia do abaixo-assinado. A meta do grupo é recolher mais de duas mil assinaturas, juntar as principais dúvidas dos munícipes e enviar um requerimento ao Executivo, que responde pelo Saehol e deve fiscalizar os serviços da concessionária Águas de Holambra.

“A posição da Prefeitura deverá vir a partir do requerimento que será protocolado e irá à votação na primeira sessão da Câmara, no dia 6 de fevereiro, quando os trabalhos forem retomados. Espero contar com o apoio dos demais vereadores, pois com a aprovação do requerimento o Executivo terá que se posicionar oficialmente”, explica o vereador Cido Urso. Caso o problema não seja esclarecido e consequentemente, resolvido, os moradores revelaram que pretendem apresentar denúncia ao Ministério Público.

No documento, pedirão uma investigação sobre possíveis irregularidades nos hidrômetros, alegando que o aparelho acaba registrando a passagem de ar (pela pressão no cano) como consumo de água, na leitura final. “A importância desse tipo de ação é garantir que o munícipe pague a taxa correta de consumo”, afirma Cido. Conforme os responsáveis pelo abaixo-assinado, o morador que quiser participar do movimento pode entrar em contato via internet com a própria Nara, Priscila Godoy ou na loja física 3D Soluções Informática. Já quem preferir pode procurar o vereador Cido Urso, na Câmara Municipal.

Empresa se manifesta

Procurada pela reportagem do Jornal da Cidade, a empresa Águas de Holambra enviou uma nota de esclarecimento afirmando que desde que assumiu os serviços públicos de água e esgoto do município, em janeiro de 2016, vem realizando a troca dos hidrômetros para melhorar a leitura no consumo de água dos moradores.

Conforme a direção da empresa, a Águas de Holambra segue orientação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) que determina que as empresas concessionárias dos serviços de água substituam os equipamentos após cinco anos de funcionamento. Ainda conforme a empresa, antes de assumir o fornecimento em Holambra a troca de hidrômetros acontecia a cada 10 anos. De fevereiro a dezembro de 2016, ainda segundo a Águas de Holambra, foram trocados aproximadamente 2400 equipamentos.

Por meio de sua assessoria a diretoria da concessionária ainda garantiu que foram distribuídos folhetos informando os moradores sobre a troca dos hidrômetros. O diretor executivo da Águas de Holambra, Marcos de Araújo, pede aos moradores que desejam uma explicação detalhada sobre sua conta ou que tenham alguma dúvida sobre os serviços prestados, que entrem em contato com a empresa por meio dos canais de atendimento.

A central funciona 24 horas e atende pelo telefone 0800-595-3333 para telefones fixos. Outra opção é ligar (19) 3512-3411, se a ligação for feita de telefone celular ou de outros municípios, ou via Whatsapp (19) 97405-9200. Já o atendimento presencial é feito na Rua Petúnia, 14, no Jardim das Tulipas, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h.

“Com a substituição do hidrômetro é comum que haja variação na medição em relação ao histórico da residência, pois o equipamento passa a medir o consumo de forma mais exata. Para auxiliar os clientes no entendimento da leitura e valor da conta é fundamental que sejamos procurados”, destaca Marcos de Araújo. “Nossa equipe tem feito um trabalho intenso de esclarecimento a respeito das normas que regem a substituição de hidrômetros, sendo que cada caso é analisado individualmente”, garante.

Prefeitura

Procurada pela reportagem do JC Holambra, a Prefeitura de Holambra encaminhou uma nota com seu posicionamento sobre os questionamentos da população sobre o funcionamento dos hidrômetros. Confira abaixo:

Nota da prefeitura sobre o abaixo assinado:

É importante esclarecer que a troca dos hidrômetros não está sendo feita sem explicação, nem desmotivadamente. A substituição dos aparelhos por equipamentos mais novos é uma determinação do Ministério Público e busca garantir maior precisão nos registros sobre o volume de água que é fornecido aos usuários abastecidos pelo sistema público.

Outro grande objetivo da troca tem relação com a modernização desse sistema de medição, visando redução no consumo de água e melhor controle das perdas dos recursos hídricos, conforme o Plano de Bacias do Comitê PCJ. A vida útil de um hidrômetro é de aproximadamente cinco anos. Passado esse período, a aferição de consumo passa a se dar de maneira irregular e ineficaz. A partir da substituição, com a medição mais precisa, apontando o volume real de água consumida pelo imóvel, é natural que o valor da conta sofra alterações.

A Prefeitura informa que está monitorando o trabalho de troca de hidrômetros e as reclamações feitas por moradores com relação a esse serviço. Essa semana, no dia 25 de janeiro, o prefeito, Dr. Fernando, e o vice-prefeito, Fernando Capato, estiveram com representantes da concessionária Águas de Holambra para cobrar a adequação do atendimento oferecido aos moradores com mais eficiência, rapidez e qualidade.