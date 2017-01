Villa dos Bichos, primeiro “Pet Shop Verde” da região, é destaque em Holambra

Empresa passou a produzir sua própria energia em dezembro de 2016 e conseguiu reduzir o consumo em 450%, segundo os proprietários

Holambra, além de ser destaque como a Cidade das Flores, agora também passará a ser reconhecida como a primeira da RMC (Região Metropolitana de Campinas) a ter uma clínica veterinária com pet shop, banho e tosa que produz a própria energia que consome. Esse avanço é uma conquista comemorada pelos proprietários da Villa dos Bichos, que encerraram o ano de 2016 com “chave de ouro” e inovando, mais uma vez.

Conforme os proprietários, Ralf e Patrícia, em dezembro passado foi instalado um sistema fotovoltaico na Villa dos Bichos, que se tornou o primeiro pet shop a produzir sua própria energia dentre as lojas existentes nas 20 cidades que formam a RMC. Por esse sistema, a luz do sol refletida nos painéis solares se transforma em energia, solução que vem sendo bastante recomendada para quem pretende reduzir custos no final do mês.

“Foi pensando no futuro e no meio ambiente que decidimos instalar este equipamento, e com isso conseguimos instalar ar condicionados para deixar o ambiente da loja e da clínica veterinária todo climatizado, proporcionando assim um conforto a mais para nossos clientes e seus bichinhos de estimação”, explica Patrícia. A ideia, segundo ela, surgiu depois de conversarem com amigos sobre o alto custo da conta de energia e um deles sugerir que produzissem a energia para consumo próprio.

“Quem não se interessaria? Logo fomos pesquisar mais sobre o equipamento e chegamos à empresa Tulipa Solar, onde conhecemos os proprietários Jacques Hulsof e Rui Esteves. Eles, além de nos explicarem mais sobre o sistema, acompanharam toda a compra do material e cuidaram da instalação do equipamento”, revela Ralf. Após o primeiro mês de uso, conforme o casal, a clínica e a loja atingiram o objetivo que seus proprietários queriam: além de uma economia de 450% na conta de energia a produção superou a expectativa, o que lhes permitiu acumular um crédito para os próximos meses.

Outra novidade é que desde o ano passado o serviço de Táxi Dog da empresa agora é climatizado, o que garante o conforto de seus clientes peludos, que sofrem menos com o calor. Ralf e Patrícia convidam os donos de pets de Holambra para uma visita à loja e à clínica, para que conheçam melhor os serviços e produtos oferecidos. “Quem vier vai se surpreende e certamente gostará do atendimento e de nossas instalações”, garante Patrícia.

A Villa dos Bichos conta com um Pet Shop e Farmácia Veterinária completa, com banho e tosa, clínica veterinária com exames laboratoriais e de imagens, e ainda com uma ampla equipe de especialistas. O endereço é Rua Solidagos, 403 – Jardim Morada das Flores, em Holambra. O telefone para contato é o (19) 3802-2669. Visite também a página no Facebook: Villa dos Bichos.