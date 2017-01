Reajuste aplicado no IPTU revolta moradores em Holambra

Aluízio Santana e Nathália Ferreira

A crise financeira vivida pela quase totalidade dos municípios brasileiros está sendo um teste de paciência para os prefeitos reeleitos e também para os novatos nesta legislatura que está apenas começando. Em Holambra, por exemplo, a chegada dos carnês do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano –, resultou em reclamações por parte dos moradores, muitos deles insatisfeitos por terem de pagar o imposto sem terem as melhorias necessárias na rua ou no bairro onde moram.

Vários munícipes entraram em contato com o JC Holambra para expor sua inconformidade com o reajuste da taxa de coleta do lixo e limpeza pública, que consideram absurdo, embora uma minoria se disponha a revelar abertamente o que pensa da situação. Esse é o caso da cozinheira Juliana de Andrade Pereira, de 32 anos, moradora do Chácaras Camanducaia. Ela disse que não concorda em pagar o reajuste de 7,87% nos impostos predial e territorial urbano e nem o absurdo de 86% na taxa de coleta de lixo porque seu bairro não possui infraestrutura, não tem pavimentação e nem sistema de tratamento de esgoto.

“Aqui, a manutenção nas estradas só é feita após muitas ligações e reclamações, enquanto a coleta de lixo é feita duas vezes na semana. E assim como nos anos anteriores, a coleta de lixo orgânico retirado dos jardins chega a ficar meses nas ruas, e quando os funcionários da prefeitura retiram acabam danificando as calçadas”, reclama.

Outra reclamação de Juliana Pereira é sobre a falta de segurança para os moradores do bairro. “Não temos policiamento no bairro e nem as viaturas da GM fazem ronda por aqui. Eles até fizeram durante um tempo, quando tivemos uma onda de assaltos à residências, mas faz um bom tempo que não fazem”, conta a moradora.

Na avaliação de Juliana Pereira não há justificativa para pagar o reajuste aplicado nos impostos. “Não há mesmo! O Chácaras Camanducaia é um bairro sem dono, a prefeitura só lembra que ele existe na hora de endereçar os carnês de IPTU. Nossa única saída, nesse momento, é reclamar junto aos vereadores e com o prefeito contra a correção no valor do IPTU. E caso não haja providências o jeito será buscar um advogado e pagar em juízo. A prefeitura não deve receber por um serviço que não realizou”, diz, revoltada com a situação.

Ainda segundo a moradora do Chácaras Camanducaia, o mínimo que a prefeitura de Holambra deveria fazer é manter o valor do imposto cobrado em 2016, sem incidir o atual reajuste. “Não concordo em pagar esse valor abusivo e me sinto desrespeitada como cidadã, pois não vejo nenhum compromisso por parte da prefeitura em fazer o que se propuseram a fazer e ainda vêm nos cobrar esse valor absurdo”, dispara a cozinheira.

Mais reclamação

Já a comerciante Rosângela Melo, de 40 anos, também moradora no Chácaras Camanducaia, foi mais comedida em seus comentários, mas não escondeu sua reprovação com os reajustes no IPTU 2017. “Estou insatisfeita porque moro num bairro que não tem asfalto, mas valetas nas ruas. Câmeras de vídeo, que poderiam ajudar a melhorar a segurança, nem pensar, e o patrulhamento da polícia só é feito quando reclamamos ou ocorre algum assalto, então, fica difícil assim”.

Bastante contrariada com a situação, Rosângela garante que não vai pagar o IPTU deste ano e que estará na Câmara municipal no dia 6 de fevereiro para reivindicar as melhorias necessárias em seu bairro. Nessa data (06/02) os vereadores retomarão os trabalhos no Legislativo após o recesso do final de ano. Ciente da situação, uma vez que a insatisfação dos munícipes ganhou as redes sociais, a prefeitura de Holambra emitiu a nota que reproduzimos abaixo:

Prefeitura se manifesta

A Prefeitura compreende as dificuldades impostas pelo aumento de despesas em um período de crise e garante que o reajuste da taxa de lixo não tem por objetivo lesar a população, mas sim “cumprir o que determina a legislação”. Em reunião com os prefeitos das cidades que integram o Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental, o Consab, o promotor de justiça Rodrigo Sanches Garcia, do Grupo de Atuação Especial e Defesa do Meio Ambiente (Gaema), ligado ao Ministério Público, reforçou a necessidade de reajuste da tarifa de coleta de lixo doméstico e comercial cobrada pelas Prefeituras.

Segundo ele, a cobrança deve se dar dentro do princípio do “gerador-pagador”, em que aquele que produz o lixo deve arcar integralmente com as despesas de coleta e destinação, sem subsídio do poder público. Para o promotor, as cidades que não derem o aumento poderão incorrer em crime de renúncia de receita fiscal, fazendo com que os gestores sejam responsabilizados e respondam por infração administrativa e penal.

Em Holambra, o aumento na taxa de coleta de lixo, que integra a cobrança do IPTU, foi posto em prática esse ano. De acordo com o diretor municipal de Finanças, Sérgio Henrique Celegatti, enquanto a receita da taxa desse serviço, em 2016, foi de aproximadamente R$ 380 mil, os custos para recolhimento e destinação do lixo ultrapassaram R$ 1,1 milhão. “Sem contar os gastos com limpeza pública”, destacou.

Segundo ele, coube ao município, portanto, subsidiar cerca de 60% dos gastos, reduzindo o poder de investimento da Prefeitura em outras áreas importantes como saúde, educação e segurança. “A Prefeitura não pode continuar subsidiando esse serviço. Sem o aumento, pela ótica do Ministério Público, estaríamos ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal por renúncia de receita”.

Carnê de lixo rural pode ser parcelado

Ainda de acordo com o diretor municipal de Finanças, o carnê de Coleta de Lixo Rural, entregue apenas com a cota única, pode ser parcelado pelos contribuintes em até 10 vezes, assim como o IPTU. Quem fizer essa opção deve também procurar o setor de Lançadoria da Prefeitura.