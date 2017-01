Hiroshi pede lombada e iluminação em ponto de risco da Rodovia Aziz Lian

Local tem grande fluxo de caminhões de carga que já se envolveram em acidentes com outros veículos

O presidente da Câmara de Santo Antônio de Posse, Hiroshi Onoda (PTB), entregou pessoalmente um ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em Amparo, solicitando a instalação de redutor de velocidade nas proximidades do Km 23,5 da rodovia Prefeito Aziz Lian, próximo de onde se localiza a entrada da Fazenda Ressaca e de empresas como Ogramac e Villalva Comércio de Frutas, que geram grande fluxo de veículos de carga pesada no local. O documento chegou às mãos do órgão no último dia 20 de janeiro.

Conforme o presidente da Câmara possense, recentemente aconteceram alguns acidentes no local (foto), devido a entrada e saída de caminhões ocorrer num ponto de alta velocidade de veículos. O peso e a baixa velocidade dos transportes de carga representam constante risco de colisões na região. Outro problema, naquele trecho, é a baixa iluminação do trevo, que favorece a ação de ladrões e coloca em risco os motoristas que por ali trafegam à noite. O documento também pede a instalação de um poste de iluminação, para aumentar a segurança no local.

Acompanhado da assessora parlamentar Mirelly Pinheiro, Hiroshi entregou a reivindicação das melhorias ao engenheiro do DER regional, Emílio Carlos Corder, que comprometeu-se a fazer um estudo técnico da área para avaliar a viabilidade de atender o pedido em curto prazo.