Com apoio da Prefeitura, bloco prepara desfiles de carnaval em Jaguariúna

O carnaval de rua em Jaguariúna terá a animação do bloco Siricutico da Onça (foto), que desfilará nos dias 26 e 28 de fevereiro arrastando os foliões que se dispuserem a curtir o reinado de Momo na cidade. O desfile nesses dois dias tem o apoio da Prefeitura, que por meio da Secretaria de Cultura e Turismo vai ceder dois veículos e equipamentos de som, além de instrumentos de percussão que pertencem à Fanfarra Municipal, contribuindo também com a divulgação do evento e disponibilizando os apoios da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito e Transportes (Detransp).

Sem verba para organizar o carnaval de rua como ocorreu durante o primeiro mandato do prefeito Gustavo Reis (PMDB), a secretária de Cultura e Turismo, Maria das Graças Hansen Albaran, decidiu apoiar a iniciativa do grupo que a procurou. “Estamos abertos às parcerias e sempre iremos colaborar com iniciativas viáveis como essa, pois o custo é pequeno e estaremos fazendo a nossa parte dentro do que é possível”, disse a secretária. O bloco é formado por atores do Grupo Já de Teatro, Banda Batuscada e músicos convidados.

No desfile do Siricutico da Onça, de acordo com os responsáveis pela organização, também estarão amantes do carnaval, unidos para manter viva a maior festa popular do país em Jaguariúna. Juntos, Grupo Já, Batuscada e músicos convidados participam do projeto “Eu quero botar meu Bloco na Rua”. Os desfiles acontecerão no domingo, dia 26, e na terça-feira de carnaval, 28 de fevereiro, das 17h às 20h, com o mesmo percurso: com concentração e início naPraça Umbelina Bueno, percorrendo as ruas Alfredo Bueno, Júlia Bueno, Joaquim Bueno, e Sílvia Bueno, e encerrando na Praça Mogi Mirim.

Para garantir a tranquilidade dos foliões, o Detransp (Departamento de Trânsito e Transportes) cuidará da interdição das ruas e da organização do trânsito, enquanto a Guarda Civil Municipal (GCM) cuidará da segurança. Conforme o histórico apresentado, o Bloco Siricutico da Onça ganhou esse nome no ano passado, mas surgiu do trabalho dos atores do Grupo Já de Teatro, quando recepcionavam os turistas no desembarque no Centro Cultural Zi Cavalcanti, na chegada da Maria Fumaça a Jaguariúna. “Agora, nossa intenção é colocar esse bloco na rua e animar o carnaval”, resume Geísa Oliveira, uma das integrantes do grupo.