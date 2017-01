Programa Missão Pedagógica no Parlamento recebe inscrições até 17 de fevereiro

Professores, coordenadores e orientadores pedagógicos de escolas públicas podem participar

A sétima edição do programa Missão Pedagógica no Parlamento, oferecido pela Câmara dos Deputados, em Brasília, está com inscrições abertas até o dia 17 de fevereiro. O objetivo é capacitar professores de escolas públicas de todo o Brasil em educação para a democracia, de modo a contribuir para a valorização da escola como espaço para a vivência de experiências e valores democráticos.

Para participar, é preciso que o/a interessado/a esteja trabalhando como professor regente, coordenador ou orientador pedagógico dos ensinos fundamental e/ou médio em escola pública. O programa é dividido em dois módulos: uma formação presencial durante uma semana em Brasília, que será realizado de 26 a 30 de junho de 2017, e outro na modalidade educação a distância, de 1º de agosto a 10 de novembro de 2017.

O módulo presencial aborda conhecimentos relacionados à educação para democracia nas escolas e temas relativos às instituições democráticas, em especial, o Parlamento. As despesas para esta etapa em Brasília são custeadas pela Câmara dos Deputados. Já no módulo a distância os participantes irão desenvolver uma ação de educação para democracia em sua comunidade escolar, de acordo com os princípios vivenciados durante a formação presencial e tendo como foco o Poder Legislativo.

Seleção

O ingresso no programa se dará por meio da participação no curso a distância “Educação para Democracia e o Parlamento”. Serão disponibilizadas 16 vagas por estado, totalizando 432 vagas em todo o país. A inscrição deverá ser feita por formulário eletrônico e as vagas serão preenchidas por sorteio eletrônico. Participarão do Programa Missão Pedagógica no Parlamento os 54 professores, coordenadores ou orientadores pedagógicos com melhores desempenhos no curso a distância, sendo dois por estado.

Certificado – Os educadores que concluem o programa com êxito recebem certificado emitido pelo Centro de Formação, Treinamento e Desenvolvimento da Câmara dos Deputados, com carga horária de 120 horas. Os educadores que foram aprovados no curso “Educação para Democracia e o Parlamento”, mas não foram selecionados para participar do Missão Pedagógica no Parlamento, recebem certificado com carga horária de 30 horas. Mais informações podem ser obtidas no Portal da Câmara na internet.

SERVIÇO

Programa Missão Pedagógica no Parlamento

Inscrições: de 5 de dezembro de 2016 a 17 de fevereiro de 2017

Processo seletivo – Curso a distância “Educação para Democracia e o Parlamento”: de 20 de março a 5 de maio de 2017.

Encontro Presencial: de 26 a 30 de junho de 2017

Módulo a distância: de 1º de agosto a 10 de novembro de 2017