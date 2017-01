Inscrições no Prouni Municipal Jaguariúna serão de 25 a 28 de janeiro

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do decreto 5522, de 19 de janeiro de 2017, assinado pelo prefeito Gustavo Reis, abriu inscrições para o processo seletivo que concederá bolsas parciais de estudo do Programa Universidade para Todos 2017, mais conhecido como “Prouni Municipal”. As inscrições devem ser feitas nos dias 25, 26, 27 e 28 de janeiro, na escola Municipal Coronel Amâncio Bueno, na Rua Bahia, 140 – Jardim São João.

Nos dias 25, 26, e 27 o atendimento dos interessados será das 8h às 20h. Já no dia 28 (sábado), será das 8h às 18h. Conforme convênio firmado entre Prefeitura e Faculdade de Jaguariúna (FAJ), serão concedidas 500 bolsas de estudo parciais, sendo que 70% da mensalidade do curso escolhido serão custeados em partes iguais, ou seja, 35% pagos pela Prefeitura e os outros 35% pela instituição de ensino.

A avaliação da realidade socioeconômica, escolaridade e tempo de moradia no município será feita pela equipe técnica da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, que poderá fazer visita domiciliar para comprovar a veracidade das declarações. A Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do Prouni Municipal é a responsável por todos os casos, incluindo a análise dos eventuais recursos.

O resultado do processo seletivo, com os nomes dos candidatos contemplados, será divulgado no jornal Imprensa Oficial do Município de Jaguariúna e também nos sites da Prefeitura e da FAJ. Já o resultado final, o que inclui a análise dos recursos interpostos, será divulgado no dia 24 de fevereiro. Confira abaixo os destaques dentre as regras constantes do Edital, que pode ser conferido na íntegra no site da Prefeitura, acessando www.jaguariuna.sp.gov.br

Destaques do Edital com a regras do Prouni Municipal:

– o aluno deverá estar matriculado num curso de graduação da FAJ (Faculdade de Jaguariúna) para o ano letivo de 2017;

– a triagem socioeconômica exige que a renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos;

– o (a) candidato (a) deve comprovar que reside em Jaguariúna há pelo menos 3 (três) anos, apresentando cópia do Cartão Cidadão;

– deve ter concluído o Ensino Médio em escola pública ou particular, mas, no segundo caso (escola da rede privada), é necessário comprovar que recebeu o benefício de uma bolsa integral da instituição em que estudou;

– documentos exigidos do candidato a uma bola de estudos no Prouni Municipal: uma foto recente (tamanho 3×4), RG, CPF, Cartão Cidadão, Título de eleitor e o último comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral;

– comprovante de residência em nome do candidato à bolsa ou de seus pais, tutores ou representantes legais, caso seja menor de 21 anos;

– ter disponibilidade de participar de seis horas mensais de serviços comunitários voluntários, nas ações promovidas pela Prefeitura ou pela FAJ (Faculdade de Jaguariúna);

Fonte: Edital completo do Programa Universidade para Todos 2017 – Prouni Municipal Jaguariúna.